Η Σουηδία θα στείλει ένα τάγμα στη Λετονία το επόμενο έτος για να συνεισφέρει στη διεθνή δύναμη του ΝΑΤΟ στη χώρα αυτή της Βαλτικής, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Αυτή είναι η πρώτη συνεισφορά στρατευμάτων που ανακοινώσει η σκανδιναβική χώρα από τότε που εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Μάρτιο.

Ο Κρίστερσον είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι η Σουηδία πιθανότατα θα έστελνε ένα τάγμα στη Λετονία για να για να ενισχύσει την παρουσία του ΝΑΤΟ.

«Σήμερα το πρωί η κυβέρνηση ανέθεσε επισήμως στις σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις το καθήκον να σχεδιάσουν και να προετοιμάσουν τη σουηδική συμμετοχή ενός μικρού μηχανοκίνητου τάγματος στις χερσαίες δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Λετονία», δήλωσε ο Κρίστερσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τη Λετονή ομόλογό του, Εβίκα Σιλίνα.

Το τάγμα αυτό που θα επιχειρεί για έξι μήνες, θα αποτελείται από 400 έως 500 στρατιώτες.

«Στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε σε επίπεδο δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των αρμάτων μάχης CV90 και Leopard 2», πρόσθεσε ο Σουηδός πρωθυπουργός.

«Σχεδιάζουμε μια ανάπτυξη στις αρχές του επόμενου έτους μετά από απόφαση του Κοινοβουλίου», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

