Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αφιερώσει επιπλέον 385 εκατομμύρια κορώνες (33 εκατομμύρια ευρώ) για την ενίσχυση των πυρηνικών καταφυγίων της, των υπηρεσιών της έκτακτης ανάγκης και της πολιτικής άμυνάς της, αφού προειδοποίησε ότι η χώρα οφείλει να προετοιμαστεί για πόλεμο.

Η Σουηδία, η οποία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ στις αρχές Μαρτίου, επενδύει για να βελτιώσει τη λειτουργία των υπηρεσιών της έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σύγκρουσης, να ενισχύσει την κυβερνοασφάλειά της και να συμπληρώσει τα αποθέματα φαρμάκων της, δήλωσε ο υπουργός Πολιτικής Άμυνας Καρλ-Όσκαρ Μπόλιν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τα κεφάλαια θα διατεθούν επίσης για τον εκσυγχρονισμό των πυρηνικών καταφυγίων, του συστήματος υδροδότησης και των υποδομών μεταφοράς.

«Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την πολιτική ασφαλείας έχει εδώ και καιρό επιδεινωθεί», δήλωσε ο Μπόλιν στους δημοσιογράφους.

Ο υπουργός είχε προκαλέσει αντιδράσεις τον Ιανουάριο, όταν είχε δηλώσει σε ένα συνέδριο για την άμυνα ότι «θα μπορούσε να γίνει πόλεμος στη Σουηδία». Λίγο αργότερα, ο αρχηγός των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων Μίκαελ Μπάιντεν είχε πει πως οι Σουηδοί πρέπει «να προετοιμαστούν ψυχικά για πόλεμο».

Η Σουηδία είχε προχωρήσει σε περικοπές στις στρατιωτικές δαπάνες της μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όμως είχε αντιστρέψει την τάση μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014.

Το Μάρτιο 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Σουηδία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει περαιτέρω τις δαπάνες αυτές ώστε να τις φέρει «το συντομότερο δυνατό» στο 2% του ΑΕΠ, ένας στόχος που έχει οριστεί από το ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στα τέλη του 2023 πως αυτό θα συμβεί το 2024.

Ο προϋπολογισμός για την πολιτική άμυνα της Σουηδίας φθάνει τα 6,5 δισεκ. κορώνες (565 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TT. Η σουηδική υπηρεσία πολιτικών εκτάκτων αναγκών (MSB), η οποία είναι αρμόδια για να συντονίζει τις προετοιμασίες σε περίπτωση κρίσης, ζητάει ένα προϋπολογισμό 20 δισ. κορωνών.

Οι σουηδικές αρχές επανέφεραν το 2015 την έννοια της «πλήρους άμυνας» και ενίσχυσαν αυτή την προσπάθεια μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, διορίζοντας έναν υπουργό Πολιτικής Άμυνας δίπλα στον υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να κινητοποιήσουν όλη την κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

