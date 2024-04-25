Ένας Παλαιστίνιος εργαζόμενος στη βελγική υπηρεσία ανάπτυξης Enabel και τουλάχιστον τέσσερα μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ αυτών ο γιος του ηλικίας 7 ετών, σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η Enabel.

Η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Χάτζα Λαμπίμπ κατήγγειλε αυτόν τον βομβαρδισμό και ανακοίνωσε πως θα καλέσει την πρεσβευτή του Ισραήλ στις Βρυξέλλες προκειμένου να «καταδικάσει αυτήν την απαράδεκτη ενέργεια και να απαιτήσει εξηγήσεις».

«Το να βομβαρδίζονται αστικές ζώνες και πληθυσμοί αντίκειται στο διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε η Λαμπίμπ σε ένα μήνυμα στο Χ.

Τον Φεβρουάριο η Ισραηλινή πρεσβευτής κλήθηκε για εξηγήσεις μετά την καταστροφή των γραφείων της Enabel, στον βομβαρδισμό ενός πολυώροφου κτηρίου όπου στεγάζονταν, στη συνοικία αλ-Ριμάλ στην πόλη της Γάζας. Τα γραφεία ήταν ευτυχώς άδεια εκείνη τη στιγμή.

Αυτήν τη φορά ο ισραηλινός στρατός κατηγορείται ότι στοχοθέτησε στη Ράφα τον σπίτι του Αμπντάλα Ναμπχάν, όπου φιλοξενούνταν «περίπου 25 άνθρωποι»: μέλη της οικογένειας του εργαζόμενου όπως και εκτοπισμένοι που είχαν βρει εκεί καταφύγιο, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου του βελγικού οργανισμού.

Αυτός ο εργαζόμενος της βελγικής υπηρεσίας, ηλικίας 33 ετών, σκοτώθηκαν στο αεροπορικό πλήγμα, όπως και ο 7χρονος γιος του, ο 65χρονος πατέρας του, ο αδελφός του (35 ετών) και μία ανιψιά του 6 ετών. Εργαζόταν από τον Απρίλιο του 2020 για την Enabel στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύζυγος του Ναμπχάν διακομίστηκε στο νοσοκομείο «σε κρίσιμη κατάσταση», ενώ άλλα δύο παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 7 μηνών και 5 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα πάντα με την Enabel.

«Νιώθω σκανδαλισμένος και σοκαρισμένος από τις επιθέσεις που διεξάγονται. Πρόκειται για μία ακόμη κατάφωρη παραβίαση από το Ισραήλ του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σχολίασε ο Γιαν Φαν Βέτερ, διευθυντής της Enabel.

Επτά εργαζόμενοι της βελγικής υπηρεσίας παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας, ακόμα κι αν βρίσκονται, όπως ο Ναμπχάν, μεταξύ των ανθρώπων που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να απομακρυνθούν. Ο κατάλογος των προσώπων αυτών είχε δοθεί «πριν από μήνες» στις ισραηλινές αρχές, κατήγγειλε η Enabel.

Πηγή: skai.gr

