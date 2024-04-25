Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε την Πέμπτη την καταδίκη για σεξουαλικά εγκλήματα του 2020 του πρώην παραγωγού του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν.

Με μια απόφαση 4-3, το Εφετείο της πολιτείας είπε ότι ο δικαστής έκανε λάθος που επέτρεψε στους εισαγγελείς να συμπεριλάβουν τις καταθέσεις γυναικών που ισχυρίστηκαν ότι ο Γουάινστιν τους επιτέθηκε, παρόλο που δεν ήταν μέρος των κατηγοριών που αντιμετώπιζε.

«Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το πρωτόδικο δικαστήριο περιέλαβε μαρτυρίες για υποτιθέμενες προηγούμενες σεξουαλικές πράξεις εναντίον προσώπων εκτός των καταγγελλόντων για τα υποκείμενα εγκλήματα», ανέφερε η απόφαση του δικαστηρίου. «Πρέπει να γίνει νέα δίκη».

Η απόφαση του πολιτειακού Εφετείου ανοίγει ξανά ένα οδυνηρό κεφάλαιο για τις υποθέσεις που αφορούν σε κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση από ισχυρές προσωπικότητες της Αμερικής, που ξεκίνησε το 2017 με σωρεία κατηγοριών εναντίον του Γουάινστιν.

Η πλειοψηφία του δικαστηρίου είπε ότι «είναι κατάχρηση της δικαστικής διακριτικής ευχέρειας να επιτρέπονται ανεξιχνίαστοι ισχυρισμοί για κακή συμπεριφορά που καταστρέφει τον χαρακτήρα ενός κατηγορούμενου, αλλά δεν ρίχνει φως στην αξιοπιστία του σε σχέση με τις ποινικές κατηγορίες που έχουν κατατεθεί εναντίον του».

Ο Γουάινστιν, 72 ετών, εκτίει ποινή 23 ετών σε φυλακή της Νέας Υόρκης μετά την καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση εναντίον μίας βοηθού τηλεοπτικής και κινηματογραφικής παραγωγής το 2006 και βιασμό τρίτου βαθμού για επίθεση σε μια ηθοποιό το 2013.

Θα παραμείνει φυλακισμένος επειδή καταδικάστηκε στο Λος Άντζελες το 2022 για άλλον βιασμό και καταδικάστηκε σε 16 χρόνια φυλάκιση. Ο Γουάινστιν αθωώθηκε στο Λος Άντζελες για τις κατηγορίες που αφορούσαν μια από τις γυναίκες που κατέθεσαν στη Νέα Υόρκη.

Βίντεο του Reuters παρουσιάζει εικόνες από το δικαστικό έγγραφο της Νέας Υόρκης, αλλά και τον Γουάινστιν σε ετήσιο Γκαλά στη Νέα Υόρκη, με την τότε σύντροφό του Τζωρτζίνα Τσάπαν στις Χρυσές Σφαίρες (το 2020), να μπαίνει στο δικαστήριο (επίσης το 2020), εικόνες μέσα από το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης του, εξωτερική εικόνα των φυλακών Wende όπου κρατείτο.

Πηγή: skai.gr

