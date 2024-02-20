Η Ουγγαρία, η τελευταία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στη συμμαχία, ετοιμάζεται να προχωρήσει τη Δευτέρα στη σχετική ψηφοφορία στο κοινοβούλιό της, σύμφωνα με αίτημα που διατυπώθηκε σήμερα από το κυβερνών κόμμα

«Ζητώ από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 26ης Φεβρουαρίου την τελική ψηφοφορία για το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στη συνθήκη της Ατλαντικής συμμαχίας, το οποίο σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε», ανέφερε σε καταχώρισή του στο Facebook ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Fidesz Μάτε Κότσις.

Στη Στοκχόλμη, ο σουηδός υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον δήλωσε πως καλωσορίζει την είδηση.

«Φυσικά το καλωσορίζουμε αυτό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου αναφερόμενος στην ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ουγγρικού Fidesz.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, αντιδρούσε στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ επιδιώκοντας από τη σκανδιναβική χώρα ως αντάλλαγμα πιο «ελαστική» αντιμετώπιση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προηγήθηκε η επικύρωση της ένταξης από την Άγκυρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

