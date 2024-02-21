Βενεζουέλα: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς εξαιτίας κατάρρευσης ορυχείου στην πολιτεία Μπολίβαρ

Φόβους για δεκάδες θύματα εκφράζουν οι αρχές στην πολιτεία Μπολίβαρ της Βενεζουέλας μετά την κατάρρευση παράνομου ορυχείου. Υπολογίζεται ότι περίπου 200 άνθρωποι βρίσκονταν στο ορυχείο «Bulla Loca» τη στιγμή της κατάρρευσης.

Ο προσωρινός απολογισμός που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της συγκεκριμένης πολιτείας κάνει λόγο για δύο επιβεβαιωμένους θανάτους μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ο δήμαρχος της πόλης Ανγκοστούρα, o Γιόργκι Αρσινιέγκα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι υπάρχουν τουλάχιστον «25 νεκροί και 15 τραυματίες».

Υπολογίζεται ότι περίπου 200 άνθρωποι βρίσκονταν στο ορυχείο «Bulla Loca» τη στιγμή της κατάρρευσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ τραυματίες διακομίζονται σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Σιουδάδ Μπολίβαρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.