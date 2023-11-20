Σειρά επιθέσεων στην Αμπιέι (ή Αμπιγέ στα γαλλικά), περιοχή πλούσια σε πετρέλαιο την οποία διεκδικούν το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και ένας κυανόκρανος, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν χθες Κυριακή σε δυο κομητείες από παραστρατιωτικούς και στρατιωτικούς με στολές των ενόπλων δυνάμεων του Νότιου Σουδάν,

«Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων σκοτώθηκαν 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες που κάηκαν μέσα στις καλύβες τους, και (άλλοι) 20 και πλέον τραυματίστηκαν», τόνισε ο Μπουλίς Κοχ Αγκουάρ Ατζίθ, υπουργός Πληροφοριών της Αμπιέι και εκπρόσωπος του Νότιου Σουδάν για την επαρχία αυτή, σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή το βράδυ.

«Στρατιώτης της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών για την Ασφάλεια της Αμπιέι (σ.σ. UNISFA στα αγγλικά, FISNUA στα γαλλικά) σκοτώθηκε και άλλος τραυματίστηκε», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Το Νότιο Σουδάν απαίτησε να διενεργηθεί επείγουσα έρευνα για αυτές τις «βάρβαρες επιθέσεις εναντίον αμάχων».

Η επαρχία Αμπιέι, στα σύνορα Σουδάν/Νότιου Σουδάν, παραμένει αφορμή εντάσεων μετά την ανεξαρτησία του δεύτερου το 2011.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ειδική επιτετραμμένη των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε την ανησυχία της διότι οι μάχες στο πλαίσιο του πολέμου για την εξουσία στο Σουδάν πλησιάζουν στα σύνορα με το Νότιο Σουδάν, ειδικά στην Αμπιέι.

Το ότι οι μάχες πλησιάζουν την Αμπιέι απειλεί να αποσταθεροποιήσει την ήδη ευάλωτη περιοχή αυτή, την ώρα που η συνεχιζόμενη σύρραξη στο Σουδάν έχει «αναστείλει στην πράξη» τις συνομιλίες των δύο κρατών για αυτή τη διαφιλονικούμενη εδώ και πολύ καιρό περιοχή, τόνισε η Χάνα Τέτε, η γκανέζα ειδική επιτετραμμένη του ΟΗΕ για το Κέρας της Αφρικής.

Στο Σουδάν, ο πόλεμος που ξέσπασε τη 15η Απριλίου ανάμεσα στον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τον μέχρι τότε δεύτερο τη τάξει του στρατιωτικού καθεστώτος που μετατράπηκε σε εχθρό του, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 10.000 ανθρώπους, κατά υπολογισμούς της μη κυβερνητικής οργάνωσης ACLED, ωστόσο ο αριθμός αυτός χαρακτηρίζεται από πολλούς παρατηρητές εξαιρετικά υποτιμημένος.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκε αυτόν τον μήνα ομόφωνα υπέρ της παράτασης της ειρηνευτικής αποστολής στην Αμπιέι, που συγκροτήθηκε πριν από 12 χρόνια και διαθέτει 4.000 άνδρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

