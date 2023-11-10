Περίπου 700 άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν στο Δυτικό Νταρφούρ μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στην Ελ Τζενέινα στις 4 και 5 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Εκατό τραυματίστηκαν και άλλοι 300 αγνοούνται, πρόσθεσε χθες ο ΔΟΜ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.