Σουδάν: Σχεδόν 700 άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν στο Δυτικό Νταρφούρ μετά τις συγκρούσεις μεταξύ σουδανικού στρατού και RSF

Εκατό τραυματίστηκαν και άλλοι 300 αγνοούνται, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Σουδάν

Περίπου 700 άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν στο Δυτικό Νταρφούρ μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στην Ελ Τζενέινα στις 4 και 5 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Εκατό τραυματίστηκαν και άλλοι 300 αγνοούνται, πρόσθεσε χθες ο ΔΟΜ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

