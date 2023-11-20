Μπορεί να κάνει πλάκα για το θέμα, να το παρουσιάζει ως ένδειξη σοφίας, όμως ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος γιορτάζει σήμερα τα 81α γενέθλιά του, γνωρίζει καλά ότι η ηλικία του είναι το βασικό του μειονέκτημα έναν χρόνο πριν τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Στη διάρκεια πρόσφατης ομιλίας του ενώπιον εργαζομένων σε αυτοκινητοβιομηχανίες ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να διακωμωδήσει τις ανησυχίες για τη σωματική του ρώμη και την πνευματική του διαύγεια.

Όταν κάποιος από το κοινό έπεσε στη διάρκεια της ομιλίας του, αρχικά ο Μπάιντεν τον ρώτησε: «Είστε καλά;», προτού προσθέσει «θέλω οι δημοσιογράφοι να γνωρίζουν ότι δεν ήμουν εγώ».

Ήταν μια αναφορά στις πτώσεις που είχε στο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος, οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τις οποίες έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Στοίχημα

Ο Δημοκρατικός είναι ήδη ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία. Αν κερδίσει δεύτερη θητεία, θα αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο σε ηλικία 86 ετών.

Η υγεία του Μπάιντεν είναι καλή, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ιατρική έκθεση τον Φεβρουάριο, αλλά ψηφίζοντάς τον οι Αμερικανοί θα πρέπει να στοιχηματίσουν ότι αυτό δεν θα αλλάξει, παρά την ήδη μεγάλη ηλικία του.

Όμως το στοίχημα αυτό δεν φαίνεται να αρέσει στους Αμερικανούς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Πρόσφατη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Siena σε έξι αμερικανικές πολιτείες κλειδί που δημοσιεύθηκε στους New York Times αποκάλυψε ότι το 71% των ψηφοφόρων θεωρούν τον Μπάιντεν πολύ μεγάλο σε ηλικία για να είναι πρόεδρος. Μόνο το 39% είχε την ίδια άποψη για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σε ηλικία 77 ετών, δεν είναι και πολύ νεότερος.

Βλέποντας αυτή τη δημοσκόπηση ο πρώην υπεύθυνος στρατηγικής των Δημοκρατικών Ντέιβιντ Άξελροντ ζήτησε από τον Μπάιντεν να αναρωτηθεί «αν διεκδικεί δεύτερη θητεία στην προεδρία σκεπτόμενος το δικό του συμφέρον ή αυτό της χώρας».

Η τόσο μεγάλη έμφαση στην ηλικία δεν είναι δίκαιη, εκτιμά ωστόσο ο Σ. Τζάι Ολσάνσκι που μελετά τη μακροζωία στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις. «Το γήρας δεν είναι πια το ίδιο με παλιά», δηλώνει.

«Ακμαίος»

«Μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού φτάνει ως την όγδοη δεκαετία απολύτως ικανό να είναι πρόεδρος και να κάνει ό,τι επιθυμεί», συνεχίζει.

Πριν τις εκλογές του 2020 ο Μπάιντεν είχε περιορίσει τις μετακινήσεις του λόγω της πανδημίας covid-19. Όμως αυτή τη φορά θα οργώσει τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα θα ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου.

Αν και ο γιατρός του τον χαρακτηρίζει «ακμαίο», είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ηλικία του Μπάιντεν φαίνεται. Το περπάτημά του εμφανίζει δυσκαμψία και πολλές φορές όταν μιλά, η φωνή του μοιάζει με μουρμουρητό, δύσκολο να ακουστεί. Χρησιμοποιεί μια μικρότερη και πιο σταθερή σκάλα για να ανέβει στο προεδρικό αεροσκάφος, ενώ οι γκάφες στις ομιλίες του γίνονται συχνά αντικείμενο σχολιασμού.

«Σούπερ υπερήλικες»

«Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να επικεντρώνονται στην ηλικία μου. Το κατανοώ, πιστέψτε με», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος τον Σεπτέμβριο στη διάρκεια συνάντησης με δωρητές του Δημοκρατικού κόμματος.

Πολλές φορές έχει δηλώσει κάνοντας χιούμορ ότι είναι 800 ετών, ενώ όταν συνάντησε τον 37χρονο πρόεδρο της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς σχολίασε: «το μόνο μου πρόβλημα μαζί σας είναι ότι είστε πολύ νέος».

Όμως ο Μπάιντεν τονίζει συχνά ότι η ηλικία του του προσφέρει «σοφία».

Από γενετικής άποψης ο Μπάιντεν και ο Τραμπ είναι «σούπερ υπερήλικες», ένας όρος που χρησιμοποιούν οι ερευνητές για να περιγράψουν τους ανθρώπους που παραμένουν σε εγρήγορση νοητικά σε μεγάλη ηλικία, εκτιμά ο Ολσάνσκι.

Εξάλλου ο ίδιος δηλώνει ότι έχει ανακαλύψει ότι για τους Αμερικανούς προέδρους «ο βιολογικός χρόνος φαίνεται να περνά πιο αργά» σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.