Αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία για ένα μπουκάλι ουίσκι του 1926

Το ουίσκι πέρασε 60 χρόνια ωριμάζοντας σε σκούρα δρύινα βαρέλια σέρι και εμφιαλώθηκε το 1986

ουίσκι

Ένα μπουκάλι ουίσκι Macallan του 1926 πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στο Λονδίνο στο αστρονομικό ποσό των 2,1 εκατ. αγγλικών λιρών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2019 για το πιο ακριβό αλκοολούχο ποτό που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, έναντι 1,5 εκατ. Αγγλικές λίρες.

Ο επικεφαλής των αλκοολούχων ποτών του Sotheby's Τζόνι Φάουλ (Jonny Fowle), δήλωσε στο AFP ότι είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει μια σταγόνα από το συγκεκριμένο διάσημο ουίσκι λίγο πριν ξεκινήσει η δημοπρασία.

«Δοκίμασα μια μικρή σταγόνα» είπε χαρακτηριστικά στο γαλλικό πρακτορείο. «Είναι πολύ πλούσιο, έχει πολλά αποξηραμένα φρούτα όπως θα περίμενε κανείς, πολλά μπαχαρικά, πολύ ξύλο».

Πρόσθεσε ότι το ουίσκι πέρασε 60 χρόνια ωριμάζοντας σε σκούρα δρύινα βαρέλια σέρι, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο χρώμα. «Δεν είναι ουίσκι για να το πάρεις ελαφρά. Είναι ένα πλούσιο, πλούσιο δράμι, αλλά είναι απίστευτο».

Το Adami του 1926 είναι το παλαιότερο Macallan που έχει παραχθεί ποτέ με μόλις 40 φιάλες να έχουν εμφιαλωθεί το 1986. Ωστόσο, δεν διατέθηκαν στην αγορά αλλά αντιθέτως προσφέρθηκαν στους κορυφαίους πελάτες της Macallan.

