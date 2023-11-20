Αστρονομικό ποσό σε δημοπρασία για ένα μπουκάλι ουίσκι του 1926

Ένα μπουκάλι ουίσκι Macallan του 1926 πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στο Λονδίνο στο αστρονομικό ποσό των 2,1 εκατ. αγγλικών λιρών, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2019 για το πιο ακριβό αλκοολούχο ποτό που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, έναντι 1,5 εκατ. Αγγλικές λίρες.

Ο επικεφαλής των αλκοολούχων ποτών του Sotheby's Τζόνι Φάουλ (Jonny Fowle), δήλωσε στο AFP ότι είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει μια σταγόνα από το συγκεκριμένο διάσημο ουίσκι λίγο πριν ξεκινήσει η δημοπρασία.

A bottle of Scotch whisky billed as “the most sought-after” in the world has sold for a record $2.7 million at auction.



Just 40 bottles of The Macallan 1926 were bottled in 1986 after being aged in sherry casks for 60 years.



«Δοκίμασα μια μικρή σταγόνα» είπε χαρακτηριστικά στο γαλλικό πρακτορείο. «Είναι πολύ πλούσιο, έχει πολλά αποξηραμένα φρούτα όπως θα περίμενε κανείς, πολλά μπαχαρικά, πολύ ξύλο».

🥃💷 Une bouteille du whisky le plus cher du monde, un flacon de 75 cl de Macallan 1926, s'est vendue plus de 2 millions de livres sterling (2,5 millions d'euros) aux enchères à Londres, battant un précédent record établi en 2019, selon la maison de vente Sotheby's #AFP pic.twitter.com/QcsSaYUoHV — Agence France-Presse (@afpfr) November 18, 2023

Πρόσθεσε ότι το ουίσκι πέρασε 60 χρόνια ωριμάζοντας σε σκούρα δρύινα βαρέλια σέρι, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στο χρώμα. «Δεν είναι ουίσκι για να το πάρεις ελαφρά. Είναι ένα πλούσιο, πλούσιο δράμι, αλλά είναι απίστευτο».

Το Adami του 1926 είναι το παλαιότερο Macallan που έχει παραχθεί ποτέ με μόλις 40 φιάλες να έχουν εμφιαλωθεί το 1986. Ωστόσο, δεν διατέθηκαν στην αγορά αλλά αντιθέτως προσφέρθηκαν στους κορυφαίους πελάτες της Macallan.

