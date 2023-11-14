Πόλεμος στο Σουδάν: Ο ΟΗΕ ζητεί ανθρωπιστική πρόσβαση και προστασία των αμάχων

Ο αξιωματούχος που έχει την ευθύνη για την ανθρωπιστική δραστηριότητα του ΟΗΕ κατήγγειλε χθες Δευτέρα την «ακραία βία» με θύματα άμαχους στο εμπόλεμο Σουδάν και ζήτησε «απρόσκοπτη» πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ειδικά για να περιοριστεί επιδημία χολέρας.

Καθώς την Τετάρτη συμπληρώνονται επτά μήνες από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις, υπό την ηγεσία του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ, παραστρατιωτικοί) του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, «σχεδόν 25 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σουδάν έχουν πλέον ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια», συνόψισε ο Μάρτιν Γκρίφιθς.

Όμως «η πρόσβαση είναι σοβαρό πρόβλημα, Από τα μέσα Απριλίου δεν έχουμε μπορέσει να διανείμουμε ζωτικής σημασίας βοήθεια παρά σε μόλις 4,1 εκατ. ανθρώπους, λιγότερους από το ένα τέταρτο από αυτούς που τη χρειάζονται», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου «ανθρωπιστικού φόρουμ για το Σουδάν», στο οποίο παραβρέθηκαν αντιπρόσωποι του σουδανικού στρατού και των ΔΤΥ.

Τα εμπόλεμα μέρη υποσχέθηκαν την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από διαπραγματεύσεις στη Σαουδική Αραβία, να βελτιώσουν την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια και συμφώνησαν ο ΟΗΕ να οργανώσει αυτό το φόρουμ για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη δέσμευση.

«Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι ασφαλής και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη», επέμεινε ο Μάρτιν Γκρίφιθς, κάνοντας λόγο για «χιονοστιβάδα δεινών» που υφίσταται ο πληθυσμός.

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια πληρώνουν εξαιρετικά βαρύ τίμημα, με φοβερούς κινδύνους για την ασφάλειά τους», καθώς διαπράττονται «βιασμοί κι απαγωγές», υπογράμμισε, μιλώντας για «πάνω από 10.000 νεκρούς» στις εχθροπραξίες από τα μέσα Απριλίου.

Ο αριθμός αυτός είναι αναμφίβολα πολύ υποτιμημένος.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ ζήτησε να υπάρξει πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων ιδίως σε ζώνες που πλήττονται, πέραν του πολέμου, από επιδημία χολέρας, πάνω απ’ όλα στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και στην πολιτεία Νότιο Κορντοφάν, προτού η κατάσταση «γίνει ανεξέλεγκτη».

Εκτίμησε πως το φόρουμ αυτό είναι κεφαλαιώδες προκειμένου να επιτραπεί να βοηθηθεί ο πιο ευάλωτος πληθυσμός στην σουδανική πρωτεύουσα, όπου γέφυρα στρατηγικής σημασίας καταστράφηκε το Σάββατο, καθώς και στο Νταρφούρ και στην Κορντοφάν.

Νωρίτερα χθες, αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο για «βομβαρδισμούς» σε σπίτια, που τραυμάτισαν άμαχους –συμπεριλαμβανομένων παιδιών– στην Ελ Ουμπάιντ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Κορντοφάν, 350 χιλιόμετρα νότια από τη Χαρτούμ. Σφοδρές εχθροπραξίες βρίσκονται παράλληλα σε εξέλιξη εδώ και αρκετές μέρες στο Νταρφούρ.

«Πέρα από την πρόσβαση, πρέπει να ληφθούν χειροπιαστά μέτρα για να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις για την προστασία των αμάχων», αξίωσε ο Μάρτιν Γκρίφιθς.

«Μου προκαλούν φρίκη οι τρομακτικές πληροφορίες για ακραία βία σε βάρος αμάχων, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων λόγω της εθνικής ταυτότητας και περιπτώσεων σεξουαλικής βίας. Αυτές πρέπει να σταματήσουν αμέσως», επέμεινε.

Την περασμένη εβδομάδα, η συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στο Σουδάν, η Κλεμεντίν Νκουέτα-Σαλάμι, δήλωσε πως η βία στη χώρα της Αφρικής πλέον αγγίζει το «απόλυτο κακό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.