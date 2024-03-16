Λογαριασμός
Μήνυμα Σολτς στον Νετανιάχου: Απαγορεύεται αυστηρά η γενικευμένη επίθεση στη Ράφα, κίνδυνος φοβερών απωλειών αμάχων

"Είναι απαραίτητο η βοήθεια να φθάσει στη Γάζα σε μεγαλύτερη κλίμακα τώρα" είπε ο Σολτς σε δημοσιογράφους

Scholz

Την έντονη ανησυχία του για τη σχεδιαζόμενη επίθεση του Ισραήλ στην πόλη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας, όπου πάνω από τους μισούς από τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα έχουν βρει καταφύγιο, εξέφρασε το Σάββατο ο Όλαφ Σολτς πριν από το διήμερο ταξίδι στη Μέση Ανατολή.

"Υπάρχει κίνδυνος μια γενικευμένη επίθεση στη Ράφα να έχει αποτέλεσμα πολλές φοβερές απώλειες αμάχων, το οποίο απαγορεύεται αυστηρά", προειδοποίησε ο καγκελάριος. 

Ο Σολτς θα μεταβεί στο λιμάνι Άκαμπα της Ιορδανίας στην Ερυθρά Θάλασσα σήμερα Σάββατο προκειμένου να συναντηθεί αύριο, Κυριακή, με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα προτού πάρει το αεροπλάνο για το Ισραήλ για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο καγκελάριος Σολτς έκανε έκκληση σήμερα στο Ισραήλ να επιτρέψει πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα σε μεγαλύτερη κλίμακα.

"Είναι απαραίτητο η βοήθεια να φθάσει στη Γάζα σε μεγαλύτερη κλίμακα τώρα. Θα είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει επίσης να συζητήσω", είπε ο Σολτς στους δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι του.

Η Πολεμική Αεροπορία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι έριξε παλέτες με τέσσερις τόνους ανθρωπιστική βοήθεια από αέρος σήμερα στον θύλακα.

"Κάθε πακέτο μετράει. Όμως οι αεροπορικές ρίψεις είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό", ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Σε μια κομβική χρονική συγκυρία με την ανθρωπιστική βοήθεια να έχει φθάσει στη Γάζα διά θαλάσσης από τη Λάρνακα με το πλοίο Open Arms κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η γερμανική σύμπραξη στην ανθρωπιστική αερογέφυρα για τη Γάζα, ο Όλαφ Σολτς ταξιδεύει ξανά στη Μέση Ανατολή σχολιάζει η Deutsche Welle.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψή του στην περιοχή μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά από μια σύντομη στάση αρχικά στην Ιορδανία, από όπου ήδη έχουν ξεκινήσει τις δικές τους αερομεταφορές ανθρωπιστικής βοήθειας ΗΠΑ και Γαλλία για τα σχεδόν δύο εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας.

Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανθρωπιστικής βοήθειας πιέζει και η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κάνοντας λόγο μάλιστα για κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής, αναφερόμενη στην πρόσφατη επίθεση στη Ράφα.

«Απαιτείται άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για να μην πεθάνουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι και για να απελευθερωθούν οι όμηροι» αναφέρει από πλευράς της η Αναλένα Μπέρμποκ και σε σχετική ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Την ίδια ώρα το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών προτείνει μάλιστα στο Ισραήλ να ανοίξει το λιμάνι του Ασντόντ ώστε να διευκολυνθεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα διά θαλάσσης, διότι η αυτοσχέδια προβλήτα στη Γάζα δεν φαίνεται να επαρκεί μακροπρόθεσμα.

Πηγή: ΑΜΠΕ - Deutsche Welle

TAGS: Μεσανατολικό Λωρίδα της Γάζας
