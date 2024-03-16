Λογαριασμός
Η συγκινητική ιστορία του «σκληρού» Τσαρλς Μπρόνσον όπως την αποκάλυψε ο φίλος του Κερτ Ράσελ

Όταν ήταν 12 ετών, ο Ράσελ συμπρωταγωνιστούσε με τον Μπρόνσον σε μια τηλεοπτική σειρά που ονομάζεται Τα ταξίδια του Τζέιμι Μακ Φίτερς (The Travels of Jaimie McPheeters)

Bronson

Μια πραγματική συγκινητική ιστορία για τον «σκληρό» των ταινιών δράσης Τσαρλς Μπρόνσον είχε διηγηθεί στο σόου του Τζίμι Κίμελ ο σταρ του Χόλιγουντ Κερτ Ράσελ. Όταν ήταν 12 ετών, ο Ράσελ συμπρωταγωνιστούσε με τον Μπρόνσον σε μια τηλεοπτική σειρά της Metro-Goldwyn-Mayer που ονομάζεται Τα ταξίδια του Τζέιμι Μακ Φίτερς (The Travels of Jaimie McPheeters).

Ο 72χρονος σήμερα Ράσελ έτυχε να μάθει ότι πλησίαζαν τα γενέθλια του Μπρόνσον, και του πήρε ένα δώρο, το οποίο ήταν ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο. Όταν ο Ράσελ έδωσε στον Μπρόνσον αυτό το δώρο, ο  Μπρόνσον κοίταξε στο έδαφος και μετά έφυγε. Πέρασαν λίγα λεπτά και ένα από τα μέλη του πληρώματος της εκπομπής πλησίασε τον 12χρονο. 

Του είπε ότι ο Μπρόνσον ήθελε να τον δει στο δωμάτιό του. Έτσι, ο Ράσελ πήγε και χτύπησε την πόρτα του Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον το άνοιξε και κοίταξε τον Ράσελ. Σύμφωνα με τον Ράσελ, ο Μπρόνσον είπε ότι κανείς δεν του είχε πάρει ποτέ δώρο γενεθλίων. Είπε στον Ράσελ «ευχαριστώ» και μετά έκλεισε την πόρτα του.

Μετά από λίγο καιρό, ο Μπρόνσον κατάλαβε ότι έρχονταν τα γενέθλια του Ράσελ. Ο Μπρόνσον έμαθε ότι ο Ράσελ ήταν μεγάλος λάτρης του skateboarding εκείνη την εποχή. Έτσι, έκανε δώρο στον Ράσελ από τα καλύτερα skateboards, ενώ αγόρασε και ο ίδιος, με αποτέλεσμα να κάνουν βόλτες στο στούντιο μαζί και να γίνουν φίλοι. Όταν μάλιστα το στούντιο της MGM απαγόρευσε στον 12χρονο να κάνει skateboarding, ο Μπρόνσον έστειλε τότε τελεσίγραφο στον επικεφαλής του στούντιο, με ύφος που δεν σήκωνε αντιρρήσεις, ότι θα συνέχιζαν κανονικά τις βόλτες τους. 

Πηγή: skai.gr

