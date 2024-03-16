Μια πραγματική συγκινητική ιστορία για τον «σκληρό» των ταινιών δράσης Τσαρλς Μπρόνσον είχε διηγηθεί στο σόου του Τζίμι Κίμελ ο σταρ του Χόλιγουντ Κερτ Ράσελ. Όταν ήταν 12 ετών, ο Ράσελ συμπρωταγωνιστούσε με τον Μπρόνσον σε μια τηλεοπτική σειρά της Metro-Goldwyn-Mayer που ονομάζεται Τα ταξίδια του Τζέιμι Μακ Φίτερς (The Travels of Jaimie McPheeters).



Ο 72χρονος σήμερα Ράσελ έτυχε να μάθει ότι πλησίαζαν τα γενέθλια του Μπρόνσον, και του πήρε ένα δώρο, το οποίο ήταν ένα τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο. Όταν ο Ράσελ έδωσε στον Μπρόνσον αυτό το δώρο, ο Μπρόνσον κοίταξε στο έδαφος και μετά έφυγε. Πέρασαν λίγα λεπτά και ένα από τα μέλη του πληρώματος της εκπομπής πλησίασε τον 12χρονο.



Του είπε ότι ο Μπρόνσον ήθελε να τον δει στο δωμάτιό του. Έτσι, ο Ράσελ πήγε και χτύπησε την πόρτα του Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον το άνοιξε και κοίταξε τον Ράσελ. Σύμφωνα με τον Ράσελ, ο Μπρόνσον είπε ότι κανείς δεν του είχε πάρει ποτέ δώρο γενεθλίων. Είπε στον Ράσελ «ευχαριστώ» και μετά έκλεισε την πόρτα του.



Μετά από λίγο καιρό, ο Μπρόνσον κατάλαβε ότι έρχονταν τα γενέθλια του Ράσελ. Ο Μπρόνσον έμαθε ότι ο Ράσελ ήταν μεγάλος λάτρης του skateboarding εκείνη την εποχή. Έτσι, έκανε δώρο στον Ράσελ από τα καλύτερα skateboards, ενώ αγόρασε και ο ίδιος, με αποτέλεσμα να κάνουν βόλτες στο στούντιο μαζί και να γίνουν φίλοι. Όταν μάλιστα το στούντιο της MGM απαγόρευσε στον 12χρονο να κάνει skateboarding, ο Μπρόνσον έστειλε τότε τελεσίγραφο στον επικεφαλής του στούντιο, με ύφος που δεν σήκωνε αντιρρήσεις, ότι θα συνέχιζαν κανονικά τις βόλτες τους.

Πηγή: skai.gr

