Σε μια κομβική χρονική συγκυρία με την ανθρωπιστική βοήθεια να έχει φθάσει στη Γάζα διά θαλάσσης από τη Λάρνακα με το πλοίο Open Arms κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η γερμανική σύμπραξη στην ανθρωπιστική αερογέφυρα για τη Γάζα, ο Όλαφ Σολτς ταξιδεύει ξανά στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψή του στην περιοχή μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά από μια σύντομη στάση αρχικά στην Ιορδανία, από όπου ήδη έχουν ξεκινήσει τις δικές τους αερομεταφορές ανθρωπιστικής βοήθειας ΗΠΑ και Γαλλία για τα σχεδόν δύο εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας. «Πρέπει να φτάσει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα» ήταν το μήνυμα που έστειλε ήδη στις αρχές της εβδομάδας ο καγκελάριος.

Πιέσεις από το γερμανικό υπ. Εξωτερικών

Προς την ίδια κατεύθυνση πιέζει και η υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κάνοντας λόγο μάλιστα για κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής, αναφερόμενη στην πρόσφατη επίθεση στη Ράφα.

«Απαιτείται άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για να μην πεθάνουν ακόμη περισσότεροι άνθρωποι και για να απελευθερωθούν οι όμηροι» αναφέρει η Αναλένα Μπέρμποκ και σε σχετική ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Eine großflächige Offensive in #Rafah ist nicht zu rechtfertigen. Über eine Million Geflüchtete haben dort Schutz gesucht und können nirgendwo hin. Es braucht sofort einen humanitären #Waffenstillstand, damit nicht noch mehr Menschen sterben und die Geiseln endlich freikommen. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) March 15, 2024

Την ίδια ώρα το γερμανικό υπ. Εξωτερικών προτείνει μάλιστα στο Ισραήλ να ανοίξει το λιμάνι του Ασντόντ ώστε να διευκολυνθεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα διά θαλάσσης, διότι η αυτοσχέδια προβλήτα στη Γάζα δεν φαίνεται να επαρκεί μακροπρόθεσμα.

Το «διπλό μήνυμα» του καγκελαρίου

Ως προς τον Όλαφ Σολτς, ο οποίος θα συναντήσει διαδοχικά εντός του Σαββατοκύριακου τον Βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της χώρας Ισαάκ Χέρτσογκ, φτάνει στην περιοχή με ένα διπλό μήνυμα, σύμφωνα με ανάλυση στην ιστοσελίδα taggeschau.de: ότι η ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία της Χαμάς είναι εξίσου σημαντική με την επιβίωση των Παλαιστινίων.

Όπως διευκρίνισε από το Βερολίνο ο εκπρόσωπος του καγκελαρίου Στέφεν Χέμπεστραϊτ αναφορικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας: «Παραμένει σαφές ότι στεκόμαστε στενά και αταλάντευτα στο πλευρό του Ισραήλ. Ωστόσο ζητούμε με απόλυτη σαφήνεια να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται (για την ανθρωπιστική βοήθεια)».

Κι όλα αυτά ενώ η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει να τονίζει ότι προϋπόθεση για την μακροημέρευση της ειρήνης στην περιοχή θα ήταν η λύση δύο κρατών, όσο κι αν κάτι τέτοιο φαίνεται να απέχει πολύ από την σημερινή πραγματικότητα.

