Την απόφαση όχι να χωρίσει αλλά να δολοφονήσει την κοπέλα του, γιατί δεν την ήθελε η μητέρα του πήρε ένας νεαρός στην Σουδία, με καταγωγή από την Σομαλία.

Ο 22χρονος Mohamedamin Abdirisek Ibrahim – μ9ουσουλμάνος στο θρήσκευμα - συνελήφθη για τον φόνο της 20χρονης Saga Forsgren Elneborg μέσα στο σπίτι τους, στην πόλη Örebro.

Η κοπέλα βρέθηκε στραγγαλισμένη δίπλα το κρεβάτι της, πιθανότατα με το καλώδιο του πορτατίφ.

Η νεαρή γυναίκα ήταν έγκυος στο παιδί τους, αγοράκι, όταν ο νεαρός Σομαλός αποφάσισε να την σκοτώσει.

Η μητέρα του αντιδρούσε έντονα στην σχέση τους γιατί δεν ήθελε για νύφη μία λευκή γυναίκα, διαφορετικής θρησκείας και κουλτούρας.

Οταν λοιπόν η 20 Σάγκα έμεινε έγκυος, ο νεαρός Σομαλός τη σκότωσε γιατί «δεν μπορούσε να αντέξει την ντροπή να συστήσει στη μουσουλμανική οικογένειά του τη μητέρα του παιδιού του» σύμφωνα με τους Σουηδούς εισαγγελείς.

Τα τελευταία μηνύματα που είχε ανταλλάξει το ζευγάρι πριν την δολοφονία έδειχναν ότι ο νεαρός Σομαλός πήγαινε να μιλήσει στους γονείς του για την εγκυμοσύνη και είχε τρομερό άγχος. Η κοπέλα του έγραφε συνεχώς για να τον καθησυχάσει ότι όλα θα πάνε καλά. Το τελευταίο της μήνυμα έλεγε «μίλα μου» αλλά έμεινε αναπάντητο.

Σε συνομιλίες τους λίγο αφότου η Σάρα έμεινε έγκυος, αποκάλυψαν ότι ο Ιμπραήμ προσπάθησε να πείσει τη φίλη του να κάνει άμβλωση γιατί αλλιώς «θα έχανε την οικογένειά του» .

Αλλά η Saga ήταν ενθουσιασμένη που θα γινόταν μητέρα, λέγοντάς του ότι θα έκανε το μωρό, ακόμη και χωρίς την υποστήριξή του. Μάλιστα, ανέβαζε συνεχώς στα social media φωτογραφίες με τις προετοιμασίες που έκανε για τον ερχομό του παιδιού τους.

Σύμφωνα με την DailyMail,το έγκλημα έγινε τον περασμένο Απρίλιο όμως η σουηδική δικαιοσύνη απήγγειλε κατηγορίες στον 22χρονο πριν λίγες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

