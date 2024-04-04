Η Europol δημοσιεύει την πρώτη έκθεση χαρτογράφησης των εγκληματικών δικτύων στην ΕΕ

Αύριο, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον θα παραστούν στην παρουσίαση της πρώτης έκθεσης της Europol με τίτλο «Decoding the EU’s most threatening criminal networks» (Αποκωδικοποιώντας τα πλέον απειλητικά εγκληματικά δίκτυα της ΕΕ). Όπως προβλέπει ο χάρτης πορείας του Οκτωβρίου 2023 για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, η χαρτογράφηση των εγκληματικών δικτύων υψηλού κινδύνου είναι καίριας σημασίας για την εξάρθρωσή τους.

Η έκθεση αποτελεί συνέχεια των δράσεων που προβλέπει ο χάρτης πορείας και αποτελεί βασικό παραδοτέο της στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος 2021-2025. Η έκθεση αναλύει πάνω από 800 εγκληματικά δίκτυα και 25.000 άτομα βάσει δεδομένων από όλα τα κράτη μέλη και 17 τρίτες χώρες. Καλύπτει τις κύριες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως τη διακίνηση ναρκωτικών, την απάτη, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων. Παρέχει σε βάθος κατανόηση όχι μόνο των εγκληματικών δραστηριοτήτων αλλά και των υπευθύνων για αυτές, προσφέροντας στις αρχές επιβολής του νόμου πολύτιμες πληροφορίες για το πώς λειτουργούν τα εγκληματικά δίκτυα στην ΕΕ, χάρη στις οποίες είναι δυνατή η καλύτερη στόχευση της δράσης κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη Τύπου των Επιτρόπων Ρεντέρς και Γιούανσον, μαζί με την εκτελεστική διευθύντρια της Europol, κ. Catherine De Bolle, την Υπουργό Εσωτερικών του Βελγίου κ. Annelies Verlinden, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης του Βελγίου κ. Paul Van Tigchelt, στις 9:30 ώρα Ελλάδος, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά εδώ.

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

