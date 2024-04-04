Αξιωματούχοι διορισμένοι από την Μόσχα δήλωσαν ότι συνολικά έξι άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα, Πέμπτη σε ουκρανικές επιθέσεις σε περιοχές της νότιας και ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

Ένας Ρώσος αξιωματούχος στην περιοχή της Χερσώνας, ο Αντρέι Αλεξέενκο, δήλωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα χωριό όπου ένα drone έπληξε ένα αυτοκίνητο και ένα δεύτερο drone που είχε στόχο έναν επιβάτη, ο οποίος κατόρθωσε να συρθεί μακριά από το όχημα.

Παράλληλα ο Ρώσος αξιωματούχος τόνισε ότι μια ξεχωριστή επίθεση σκότωσε δύο μέλη ενός συνεργείου επισκευής που εργαζόταν για την επιδιόρθωση κινητής επικοινωνίας.

Άλλο ένα άτομο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Αξιωματούχοι διορισμένοι από την Μόσχα στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί από ουκρανικούς βομβαρδισμούς και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν.

Ρωσία και Ουκρανία αρνούνται ότι θέτουν στο στόχαστρο αμάχους στον πόλεμο που διανύει πλέον τον τρίτο χρόνο.

Η Αποστολή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε τον Φεβρουάριο ότι περισσότεροι από 10.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία και σχεδόν 20.000 τραυματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

