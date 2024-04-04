«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αρχικά στην Κύπρο, στο Αζερμπαϊτζάν, στην Λιβύη, στην Κόσσοβο, στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, στο Κατάρ, στην Σομαλία και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα τους με επιτυχία συμβάλλοντας σημαντικά στην περιφερική και παγκοσμία ειρήνη και σταθερότητα», δηλώνει ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ.

Όπως μεταδίδει Μανώλης Κωστίδης, ο κ. Ακτούρκ, δήλωσε πως «υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Κύπριων αδελφών μας υπό κάθε συνθήκη στην Κύπρο στο πλαίσιο των Συνθηκών Εγγυήσεων και Συμμαχίας και τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η επιβεβαίωση των κεκτημένων δικαιωμάτων τους που είναι η κυριαρχική ισότητα και το ισοτίμου διεθνούς καθεστώτος τους για εμάς είναι απαραίτητα» και πρόσθεσε:

«Καλούμε τα μέρη να κινηθούν προς μια λογική λύση που να είναι σύμφωνη με την ιστορική και την τρέχουσα πραγματικότητα, αντί για παρωχημένες, με status quo και προκλητικές δηλώσεις».

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε πως «στις 15 και 17 Απριλίου, στον εναέριο χώρο μας, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί αεροπορικός ανεφοδιασμός και ασκήσεις με αμερικανικά αεροσκάφη συνοδευόμενα από τουρκικά F-16»

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν με επιτυχία όλα τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει με αποφασιστικότητα και επιμονή στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, στην προστασία των συνόρων μας, στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας μας στη ''Γαλάζια Πατρίδα'' και την Πατρίδα των Αιθέρων'' και να συμβάλλοντας στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

