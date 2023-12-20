Σκύλος των IDF είχε καταγράψει τους Ισραηλινούς ομήρους που σκοτώθηκαν από φίλια πυρά να φωνάζουν «βοήθεια»

Νέες αποκαλυπτικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο των τριών Ισραηλινών ομήρων από φίλια πυρά.

Μετά την αποκάλυψη ότι οι τρεις όμηροι κρατούσαν λευκές σημαίες, η αποκάλυψη ότι σκύλος από τη στρατιωτική μονάδα σκύλων Oketz έχει καταγράψει έναν από τους τρεις φυγάδες ομήρους να φωνάζει για βοήθεια, αναμένεται να προκαλέσει νέο γύρο συζητήσεων για τον τρόπο με τον οποίο βρήκαν τον θάνατο.



A camera embedded on a dog's body in Gaza recorded three hostages unknowingly freed in Gaza by IDF Golani fighters before they were mistakenly shot dead by another unit of IDF soldiers.



Ειδικότερα, οι νέες λεπτομέρειες από την έρευνα του στρατού, είναι ενδεικτικές για το πόσο κοντά έφτασαν οι τρεις όμηροι για να δείξουν την ταυτότητά τους στις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις προτού δεχτούν τα πυρά τους κατά λάθος που τους οδήγησαν στον θάνατο.

Σύμφωνα με την έρευνα, στις 10 Δεκεμβρίου, στρατεύματα της μονάδας αναγνώρισης της Ταξιαρχίας Γκολάνι συνάντησαν μια ομάδα στελέχη της Χαμάς που άνοιξαν πυρ εναντίον τους από ένα κτίριο.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, ένας σκύλος Oketz στάλθηκε στο κτίριο, το οποίο όπως διαπίστωσε αργότερα ο στρατός ήταν το μέρος όπου κρατούνταν οι όμηροι. Ο σκύλος σκοτώθηκε από τους ένοπλους της Χαμάς, οι οποίοι με τη σειρά τους σκοτώθηκαν από τους στρατιώτες Γκολάνι, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους τρεις Ισραηλινούς ομήρους να ξεφύγουν από την αιχμαλωσία, σύμφωνα με την έρευνα.

Στη διάρκεια της μάχης, μια κάμερα τοποθετημένη στο σκυλί κατέγραψε τη φωνή ενός ομήρου, προφανώς του Άλον Σαμρίζ, να φωνάζει «Βοήθεια» και να ενημερώνει ότι υπήρχαν όμηροι εκεί, χωρίς ωστόσο να φαίνονται στα πλάνα. Η καταγραφή από την κάμερα του σκύλου δεν παρακολουθούνταν ζωντανά και ανακαλύφθηκε στις 18 Δεκεμβρίου μετά την ανάκτηση του σώματος του σκύλου.

Πέντε ημέρες αργότερα, οι τρεις όμηροι προσπάθησαν να πλησιάσουν τα στρατεύματα, αλλά αντ' αυτού πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν.

Οι όμηροι που δραπέτευσαν είχαν αφήσει επίσης μια πινακίδα στα εβραϊκά που έγραφε «SOS» και «3 όμηροι. Βοήθεια», σε ένα άλλο κτίριο στην περιοχή, αλλά οι στρατιώτες πίστεψαν ότι ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά.



