Την ώρα που ο επικεφαλής της Χαμάς βρίσκεται στο Κάιρο και διεξάγει συνομιλίες για τις εξελίξεις στον πόλεμο και την πιθανότητα να υπάρξει μια νέα κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός επισήμανε ότι έπληξε 300 στόχους στη Γάζα την Τρίτη.

Ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι «συνεχίζει να στοχεύει τρομοκρατικές υποδομές και στελέχη στη Λωρίδα της Γάζας» και επισήμανε ότι τα στρατεύματά τους διεξάγουν «μάχες κοντά με τη Χαμάς στο έδαφος και κατευθύνουν αεροσκάφη ώστε να χτυπήσουν κελιά και όπλα της Χαμάς».

«Περισσότεροι από 300 τρομοκρατικοί στόχοι χτυπήθηκαν την τελευταία ημέρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ισραηλινός Στρατός είπε επίσης ότι τα στρατεύματά του δέχθηκαν πυρά στη νότια Γάζα και ως απάντηση, πραγματοποίησε στοχευμένη επιδρομή σε κέντρο στρατιωτικής διοίκησης στο Χαν Γιουνίς, όπου βρήκε τουφέκια, πυρομαχικά και εκρηκτικά.

Είπε επίσης, ότι τα μαχητικά της έπληξαν μια θέση εκτόξευσης που είχε εκτοξεύσει ρουκέτες «προς Ισραηλινούς αμάχους χθες».

Το βράδυ της Τρίτης, ο επικεφαλής εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι ο στρατός έχει «εντείνει και εμβαθύνει» τις στρατιωτικές του προσπάθειες στην περιοχή Χαν Γιουνίς.

«Προσθέσαμε μια ολόκληρη ταξιαρχία και επιπλέον μηχανικές δυνάμεις στην επιχείρηση στην περιοχή - μηχανικές δυνάμεις για να βελτιώσουμε τις μηχανολογικές μας επιχειρήσεις στην περιοχή», είπε ο Χαγκάρι.

«Εντείνουμε τις δυνάμεις μας στα προπύργια του Χαν Γιούνις της Χαμάς για να διαλύσουμε τη Χαμάς και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με αποφασιστικότητα όπου χρειαστεί» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.