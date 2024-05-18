Μετά από το Μιλάνο, πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε και την περιφέρεια Βένετο, στην βορειοανατολική Ιταλία.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν πάνω από 700 επιχειρήσεις, σε όλη την βόρεια Ιταλία, ιδίως στην Λομβαρδία και το Βένετο.

«Κανείς δεν περίμενε τέτοιες πλημμύρες στα μέσα Μαΐου, αντιμετωπίζουμε μια τρομερά δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια.

Στην πόλη της Βιτσέντσα, τα ορμητικά νερά προκάλεσαν ζημιές σε αυλές και ισόγεια σχολείων, χωρίς να έχουν καταγραφεί τραυματίες.

Σε πολλές αγροτικές περιοχές του Βένετο τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και σήμερα, όπως επίσης δημοτικά πάρκα και κέντρα άθλησης.

Όπως συνέβη και στο Μιλάνο, η χρήση ειδικών δεξαμενών, επέτρεψε να μειωθεί η στάθμη του νερού σε σειρά ποταμών. Η περιφέρεια Βένετο, πριν λίγο, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με χρήση ειδικών κονδυλίων, για την αποκατάσταση των ζημιών.

Αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται νέος έλεγχος σto ιστορικό πάρκο της πόλης Μόντζα, κοντά στο Μιλάνο, για να διαπιστωθεί αν, μέσα σε αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από το μένος των υδάτων, μπορεί να υπήρχε κάποιος επιβάτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.