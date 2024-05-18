Βενιζέλος: Αναγκαία και υποχρεωτική η τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών

Η Συμφωνία των Πρεσπών" δεσμεύει και τις δύο χώρες", είναι "μέρος του Διεθνούς Δικαίου" και για αυτό η τήρηση της πρέπει να θεωρείται "αυτονόητη", και "σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία και υποχρεωτική", τόνισε ο πρώην υπουργός, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και καθηγητής συνταγματικού δικαίου του ΑΠΘ, Ευάγγελος Βενιζέλος, στο 17ο Balkan Gathering στη Θεσσαλονίκη.

"Η Συμφωνία των Πρεσπών, που διέπει πλέον τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία είναι μια ένδειξη του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να πάψουν να υπάρχουν εστίες τριβής που δημιουργούν προβλήματα περιφερειακής σταθερότητας" είπε ο κ. Βενιζέλος και συνέχισε:

"Υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία που δεν συμφωνούσαν με το περιεχόμενο της Συμφωνίας, ή θα προτιμούσαν διαφορετικές ρυθμίσεις για επιμέρους ζητήματα. Όμως η Συμφωνία των Πρεσπών όπως υπογράφηκε είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου, δεσμεύει τις δύο χώρες, έγινε αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, οδήγησε στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, χαιρετίστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οδήγησε στην αλλαγή της επίσημης ονομασίας με την οποία η Βόρεια Μακεδονία είναι μέλος του ΟΗΕ, αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας. Συνεπώς, η τήρηση και εφαρμογή της Συμφωνίας, ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές αλλαγές στις δύο χώρες, πρέπει να θεωρείται αυτονόητη και σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία και υποχρεωτική, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο".

Ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά."Η συνάντηση την περασμένη Δευτέρα στην 'Αγκυρα του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα πρωθυπουργό επιβεβαίωσε την αλλαγή του κλίματος και του στυλ που επικρατεί στις σχέσεις των δύο χωρών. Οι αεροναυτικές πρακτικές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έχουν αλλάξει, υπάρχουν αποτελέσματα στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η μετάβαση τουριστών από τις τουρκικές ακτές στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και αντίστροφα έχει διευκολυνθεί, μια φιλόδοξη θετική ατζέντα που διαμορφώθηκε στον τομέα της οικονομίας. Όλα αυτά έχουν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια μιας διεθνώς δύσκολης περιόδου πολέμου στην Ουκρανία και δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή".

Μιλώντας για Balkan Gathering o κ. Βενιζέλος χαιρέτισε τις εργασίες του, τονίζοντας ότι αποτελεί μια ανεπίσημη συνάντηση, αλλά πολύ παραγωγική, που προωθεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο διαλόγου για τα προβλήματα της περιοχής.

"Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεθνή και περιφερειακά ζητήματα ανεπίσημα, εκφράζοντας την προσωπική μας άποψη, χωρίς να εκπροσωπούμε κυβερνήσεις και χωρίς να δεσμεύουμε τις χώρες μας. Αυτή η άτυπη προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τις υπερβάσεις, τουλάχιστον μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των δικών μας και των θέσεων των άλλων" είπε ο κ. Βενιζέλος και πρόσθεσε: "'Αλλωστε, κοινός μας στόχος είναι η σταθερότητα, η ειρήνη και η ευημερία όλων των λαών και των πολιτών των Βαλκανίων".

"Δεν είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι όλα τα διμερή προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μπορούν να λυθούν" υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Βενιζέλος και πρόσθεσε:

"Τα προβλήματα αυτά έχουν μεγάλο ιστορικό βάθος και συνδέονται με τις εθνικές και εθνοτικές ταυτότητες και την προστασία των μειονοτήτων. Μπορούμε όμως να επικεντρωθούμε στην αποφυγή της χρήσης ή της απειλής χρήσης βίας και στην ανάγκη να διατηρούμε πάντα ανοιχτή τη δυνατότητα διαλόγου. Τα διπλωματικά μέσα και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν από μόνα τους στρατηγική ή λύση, αλλά είναι ό,τι καλύτερο έχουμε".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

