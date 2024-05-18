Αρκαδία: Ληστές εισέβαλαν στο σπίτι ηλικιωμένων τους έδεσαν και τους ξυλοκόπησαν

Θύμα αδίστακτων κακοποιών έπεσαν σήμερα το πρωί ηλικιωμένοι στην Αρκαδία

Όπως έγινε γνωστό ληστές εισέβαλαν στο σπίτι τους στη Δόριζα, όπου τους έδεσαν και τους χτύπησαν.

Η Αστυνομία Αρκαδίας εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες του Αrcadia Portal είναι και οι δύο αλλοδαποί.

Με τη συνδρομή της ΔΙΑΣ και των κατοίκων της Δόριζας, η Ασφάλεια Τρίπολης συνέλαβε και τους δύο δράστες, και επέστρεψε τα κλοπιμαία στους ιδιοκτήτες.

