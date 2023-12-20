Η πρωτεύουσα της Ελβετίας, η Βέρνη, εξετάζει πιλοτικό σχέδιο για να επιτραπεί η πώληση κοκαΐνης για ψυχαγωγική χρήση, σε μια ριζοσπαστική προσέγγιση στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών που πιστεύεται ότι δεν έχει δοκιμαστεί πουθενά αλλού στον κόσμο.

Το κοινοβούλιο της Βέρνης υποστήριξε την ιδέα, η οποία χρειάζεται ωστόσο ακόμη να ξεπεράσει την αντίθεση των αρχών της πόλης και θα απαιτήσει επίσης τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας.

Η πολιτική κατά των ναρκωτικών στον κόσμο εξελίσσεται, με το Όρεγκον, για παράδειγμα, την πολιτεία των ΗΠΑ, να αποποινικοποιεί την κατοχή μικροποσοτήτων κοκαΐνης το 2021 με στόχο τη θεραπεία απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες επίσης, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, δεν έχουν πλέον ποινές φυλάκισης για κατοχή ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της κοκαΐνης, αν και πουθενά δεν έχουν προχωρήσει τόσο μακριά όσο η πρόταση που συζητείται τώρα στη Βέρνη.

Η Ελβετία επανεξετάζει τη στάση της απέναντι στην ναρκωτική αυτή ουσία μετά την κριτική που ασκήθηκε από πολιτικούς και ειδικούς ότι οι απόλυτες απαγορεύσεις είναι αναποτελεσματικές, με την πρόταση αυτή, η οποία βρίσκεται ακόμη στα πρώιμα στάδιά της, να ακολουθεί δοκιμές που βρίσκονται σε εξέλιξη για να επιτραπεί η νόμιμη πώληση κάνναβης.

"Ο πόλεμος στα ναρκωτικά έχει αποτύχει, και πρέπει να εξετάσουμε νέες ιδέες", δήλωσε η Έβα Τσεν, μέλος του συμβουλίου της Βέρνης από το Κόμμα της Εναλλακτικής Αριστεράς, το οποίο συνυποστήριξε την πρόταση.

"Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση μπορούν να τα πάνε καλύτερα από την απλή καταστολή", σημείωσε.

- Μεγάλη χρήση κοκαΐνης -

Η πλούσια Ελβετία έχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα χρήσης κοκαΐνης στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα επίπεδα παράνομων ναρκωτικών ουσιών και των μεταβολιτών τους που μετρώνται στα λύματα, με την Ζυρίχη, τη Βασιλεία και τη Γενεύη να βρίσκονται όλες μεταξύ των 10 πρώτων πόλεων στην Ευρώπη.

Ελβετικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Βέρνη, δείχνουν επίσης αυξανόμενη χρήση, ενώ οι τιμές της κοκαΐνης μειώθηκαν στο μισό τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση Addiction Switzerland.

"Αυτήν την στιγμή έχουμε πολλή κοκαΐνη στην Ελβετία και στις χαμηλότερες τιμές και την υψηλότερη ποιότητα που έχουμε δει ποτέ", δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της μκο Φράνκ Ζόμπελ.

"Μπορείς να πάρεις μια δόση κοκαΐνης για περίπου 10 φράγκα αυτές τις μέρες, όχι πολύ περισσότερο από αυτό που στοιχίζει μια μπίρα".

"Η κοκαΐνη μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή τόσο αυτών που κάνουν χρήση πρώτη φορά όσο και αυτών που είναι μακροχρόνιοι χρήστες. Οι συνέπειες μιας υπερβολικής δόσης, αλλά και η ατομική δυσανεξία ακόμη και στις μικρότερες ποσότητες, μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο", υπογράμμισε η κυβέρνηση της Βέρνης.

Η Τσεν, που είναι μέλος του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πει κανείς ποια θα ήταν η εξέλιξη ενός πιλοτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου του πού θα πωλείται η ναρκωτική ουσία ή του τρόπου προμήθειάς της.

"Βρισκόμαστε ακόμη μακριά από μια δυνητική νομιμοποίηση, αλλά θα πρέπει να εξετάζουμε τις νέες προσεγγίσεις", σημείωσε η Τσεν. "Αυτός είναι ο λόγος που ζητούμε ένα επιστημονικά εποπτευόμενο πιλοτικό σχέδιο δοκιμής".

- Απαιτείται τροποποίηση της νομοθεσίας -

Για να γίνει μια δοκιμή, το κοινοβούλιο θα πρέπει να τροποποιήσει τον νόμο που απαγορεύει τη χρήση της ναρκωτικής αυτής ουσίας για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Η απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί σε κάποια χρόνια ή και νωρίτερα, αν τα τρέχοντα προγράμματα για την κάνναβη --όπου η ναρκωτική αυτή ουσία πωλείται στα φαρμακεία-- δείξουν επιτυχή αποτελέσματα, δηλώνουν πολιτικοί ειδικοί.

Οποιαδήποτε νομιμοποίηση θα συνοδεύεται από ελέγχους ποιότητας και ενημερωτικές εκστρατείες, σημείωσε η Τσεν, ενώ η προσέγγιση αυτή θα μειώσει μια κερδοφόρα εγκληματική αγορά.

Οι ειδικοί είναι διχασμένοι, με ακόμη και αυτούς που τάσσονται υπέρ της δοκιμής να ανησυχούν για τους πιθανούς κινδύνους.

"Η κοκαΐνη είναι μια από τις πιο έντονα εθιστικές ουσίες που γνωρίζουμε", δήλωσε ο Μπόρις Κουέντναου, επικεφαλής ομάδας του Κέντρου Ψυχιατρικής Έρευνας του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης.

Οι κίνδυνοι από την κοκαΐνη είναι εντελώς διαφορετικού διαμετρήματος από αυτούς από το αλκοόλ ή την κάνναβη, τόνισε, επικαλούμενος σχέσεις με καρδιακές βλάβες, εγκεφαλικά, κατάθλιψη και άγχος.

Από την άλλη πλευρά, ο Τίλο Μπεκ, του Arud Zentrum for Addiction Medicine, που είναι το μεγαλύτερο κέντρο ιατρικής απεξάρτησης στην Ελβετία, δήλωσε ότι έχει έρθει ώρα για μια πιο "ενήλικη" πολιτική απέναντι στην κοκαΐνη.

"Η κοκαΐνη δεν είναι υγιεινή - αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι την χρησιμοποιούν", δήλωσε ο Μπεκ. "Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την χρήση της από τον κόσμο με τον ασφαλέστερο, λιγότερο επιβλαβή τρόπο".

Ο Λίο, ένας χρήστης κοκαΐνης από τη Γενεύη, δήλωσε ότι η νομιμοποίηση της ναρκωτικής ουσίας θα καταστήσει ευκολότερη τη θεραπεία, όπως και θα μειώσει τη βία και το έγκλημα που συνδέεται με την προμήθειά της. Επίσης θα καταστήσει ευκολότερο τον έλεγχο της ποιότητας των ναρκωτικών που πωλούνται.

"Η απαγόρευση των ναρκωτικών δεν δίνει καλά αποτελέσματα όσον αφορά τις πολιτικές υγείας και την πρόληψη", δήλωσε στο Reuters. "Αντιθέτως φαίνεται ότι χώρες που επιλέγουν να νομιμοποιήσουν ή να αποποινικοποιήσουν τα ναρκωτικά, έχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την πρόληψη ή συνολικές πολιτικές υγείας.

"Η Ελβετία ήταν θαρραλέα στις πολιτικές της για άλλα ναρκωτικά, άρα πιστεύω ότι το επόμενο στάδιο θα πρέπει να είναι η νομιμοποίηση της κοκαΐνης", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

