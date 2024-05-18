Ηταν μία υπέροχη βραδιά για τον Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper) και την 7χρονη κόρη του Λία Ντε Σέιν (Lea De Seine) καθώς περπάτησαν στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «IF», στη Νέα Υόρκη.

Bradley Cooper shares sweet moment with rarely seen daughter Lea, 7, at ‘IF’ premiere https://t.co/lsNUvXGzAl pic.twitter.com/i3MFlSvuv3 May 14, 2024

Στην ταινία, ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ συμμετέχει στην ταινία δανείζοντας τη φωνή του στον ήρωα Ice ανάμεσα σε ένα καστ αστέρων που περιλαμβάνει τους Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds), Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt), Ματ Ντέιμον (Matt Damon) και τον σκηνοθέτη Τζον Κρασίνσκι.

Ντυμένος casual, ο μπαμπάς Μπράντλεϊ κρατούσε το χέρι της κόρης του (που έχει αποκτήσει με την Irina Shayk).

Η μικρή φορούσε ένα ροζ φόρεμα και εντυπωσιακά μπλε παπούτσια και έδειχνε ενθουσιασμένη - ιδιαίτερα με τις αφίσες της ταινίας.

Σύμφωνα με το People είναι η δεύτερη φορά που συνοδεύει τον πατέρα της στο κόκκινο χαλί μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Maestro» τον περασμένο Δεκέμβριο, στην οποία είχε και μία μικρή συμμετοχή.

«Τι θα γινόταν αν όλα όσα πίστευες ως παιδί ήταν αληθινά; Από τη φαντασία του Τζον Κρασίνσκι, μπείτε σε έναν κόσμο που πρέπει να πιστέψετε για να τον δείτε» είναι το σλόγκαν της ταινίας που θα κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 23 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

