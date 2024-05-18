Youth Pass: Πότε θα καταβληθεί και αναλυτικά που θα αξιοποιηθεί

Καθώς η προθεσμία για τις αιτήσεις για το Youth Pass έληξαν και πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις πληρωμές

Σε περισσότερους από 145.000 ανέρχονται οι νέοι 18 και 19 ετών, οι οποίοι θα λάβουν φέτος την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ, στο πλαίσιο του Youth Pass 2024. Πιο αναλυτικά, στους 69.825 ανήλθαν οι νέοι 18 ετών που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση έως την καταληκτική προθεσμία στις 15 Μαΐου 2024 και για τους οποίους το κόστος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 10.473.750 ευρώ.

Επιπρόσθετα, αυτοδίκαια λαμβάνουν την ίδια ενίσχυση οι νέοι 19 ετών που είχαν κάνει ήδη αίτηση κατά το προηγούμενο έτος και οι αιτήσεις τους ανέρχονται σε 75.863 με τη συνολική ενίσχυση να φθάνει στο ποσό των 11.379.450 ευρώ.

Αρμόδιοι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Youth Pass είναι οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 5420/14.09.2023).

Youth Pass: Πώς πιστώνεται στους δικαιούχους

Η πίστωση της ενίσχυσης 150 ευρώ γίνεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα σταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι τις 31 Μαΐου.

Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν το ποσό της ενίσχυσης για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών.

Αναλυτικά, η ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία εμπόρου (MCC) Περιγραφή δραστηριότητας

3000 έως 3350 αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

3351 έως 3500 ενοικίαση αυτοκινήτων

3501 έως 3999 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

4111 μεταφορές

4112 σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

4121 υπηρεσίες ταξί

4131 υπηρεσίες λεωφορείων

4411 θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

4457 ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

4511 λοιπές αερομεταφορές

4582 αεροδρόμια / αεροσταθμοί

4722 ταξιδιωτικά πρακτορεία

4789 λοιπές μεταφορές

5551 ενοικίαση σκαφών

5561 ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

5815 ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

5942 Βιβλιοπωλεία

7011 λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

7032 κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

7033 κάμπινγκ

7512 λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

7832 σινεμά

7911 αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

7922 θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

7929 ορχήστρες και μπάντες

7991 εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

7997 υπηρεσίες γυμναστηρίου

7999 λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

