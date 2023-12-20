Pancho Claus: Ο Μεξικανός… ξάδερφος του Αγίου Βασίλη 

Ένας από τους πιο δημοφιλής χαρακτήρες των Χριστουγέννων στο Τέξας εδώ και δεκαετίεςείναι ο Pancho Claus, οι Μεξικανός ξάδερφος του Άγιου Βασίλη που φέρνει τα δώρα στα παιδιά των μεταναστών από τη λατινική Αμερική.

Ο χαρακτήρας του χρονολογείται από το κίνημα πολιτικών δικαιωμάτων του Chicano στη δεκαετία του 1970 και αντιπροσωπεύει τον εορτασμό της ισπανικής κληρονομιάς για τους ανθρώπους που ζουν στον Νότο των ΗΠΑ.

Τον ρόλο του Pancho Claus στο Χιούστον εδώ και 40 χρόνια έχει αναλάβει ο Richard Reyes, ο οποίος κάθε χρόνο μοιράζει τα δώρα στα παιδιά, εν όψει των Χριστουγέννων.

Πάντως, η μόνη του ομοιότητα με τον αγαπημένο άγιο των παιδιών είναι η κόκκινη στολή. Κατά τα άλλα, μάλλον μοιάζει περισσότερο με έναν τυπικό μεξικάνο.. επιχειρηματία.

