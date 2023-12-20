Ο νέος εμίρης του Κουβέιτ, ο Μεσάαλ αλ-Άχμαντ αλ-Τζαμπέρ Αλ -Σαμπάχ, μετά τη σημερινή ορκωμοσία του ως 17ου μονάρχη του πετρελαϊκού κράτους, επέκρινε την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο ότι «έβλαψαν τα συμφέροντα της χώρας».

«Αναφέρθηκα σε προηγούμενες ομιλίες σε εθνικούς στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν», δήλωσε ο 83χρονος ηγέτης ενώπιον των μελών του κοινοβουλίου, επικρίνοντας τους θεσμούς ότι δεν ανέλαβαν «καμιά δράση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κοινοβούλιο και η κυβέρνηση αντιθέτως «έβλαψαν τα συμφέροντα της χώρας» προχωρώντας κυρίως σε διορισμούς και σε προαγωγές στο δημόσιο τομέα που «δεν ανταποκρίνονται στα πιο απλά κριτήρια δικαιοσύνης και εντιμότητας».

Ο ίδιος δεσμεύθηκε να επανεξετάσει αυτές τις αποφάσεις αφού υπέγραψε ήδη στις 5 Δεκεμβρίου διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή να σταματήσουν οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

«Πρόκειται για μία από τις πιο ισχυρές ομιλίες ορκωμοσίας που έχουν εκφωνηθεί ποτέ», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Μπαντέρ αλ-Σαΐφ του πανεπιστημίου του Κουβέιτ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νέος εμίρης επιτίμησε «με πρωτοφανή τρόπο» την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο.

Μεσάαλ, ο μεταρρυθμιστής

Διαδεχόμενος τον ετεροθαλή αδελφό του, τον Ναουάφ, που απεβίωσε το Σάββατο, ο Μεσάαλ θέλει να βγάλει τη χώρα από μια μακροχρόνια πολιτική κρίση και να μεταρρυθμίσει τον υπερτροφικό δημόσιο τομέα που έχει κάνει το Κουβέιτ να υπολείπεται των άλλων χωρών του Κόλπου.

Το Κουβέιτ, το οποίο συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, διαθέτει το 7% των παγκόσμιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου. Το χρέος του δεν είναι υψηλό και διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα κρατικά ταμεία στον κόσμο.

Εντούτοις η χώρα αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενες κρίσεις ανάμεσα στο αιρετό κοινοβούλιο και την κυβέρνηση, στην οποία κυριαρχεί η πριγκιπική οικογένεια των Αλ-Σαμπάχ.

Οι διενέξεις αυτές έχουν εμποδίσει την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων για τη διαφοροποίηση της οικονομίας, ενώ τα συσσωρευμένα δημοσιονομικά ελλείμματα και η έλλειψη ξένων επενδύσεων έχουν συμβάλει στην περιρρέουσα κατήφεια.



Στη διάρκεια της μακράς σταδιοδρομίας του στους κόλπους του μηχανισμού ασφαλείας της χώρας του, ο Μεσάαλ παρέμεινε μακριά από τις διενέξεις στην πριγκιπική οικογένεια.

Θα πρέπει να επιλέξει ένα πρίγκιπα διάδοχο και το ζήτημα θα είναι αν θα επιλέξει ή όχι έναν αντιπρόσωπο της νέας γενιάς των Αλ-Σαμπάχ.

Ο νέος εμίρης θα πρέπει επίσης να διορίσει έναν πρωθυπουργό, το υπουργικό συμβούλιο του οποίου θα έχει να κάνει με ένα κοινοβούλιο στο οποίο η αντιπολίτευση είναι δραστήρια.



Πηγή: skai.gr

