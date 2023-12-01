Λογαριασμός
Σκοτώθηκε εικονολήπτης του Anadolu σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα

Σύμφωνα με μαρτυρία συγγενή του είχε χάσει σε ισραηλινό βομβαρδισμό τον αδελφό του και άλλους συγγενείς του στην περιοχή αλ Ντουρτζ της νότιας Γάζας

Γάζα

Το τουρκικό πρακτορείο Ειδήσεων Anadolu μετέδωσε ότι ένας εικονολήπτης του, που εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης (freelancer), έπεσε νεκρός στη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για τον Μουντασίρ ες Σαβάφ, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρία συγγενή του είχε χάσει σε ισραηλινό βομβαρδισμό τον αδελφό του και άλλους συγγενείς του στην περιοχή αλ Ντουρτζ της νότιας Γάζας.

Προ ημερών το ίδιο τουρκικό πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Μουντασίρ ες Σαβάφ είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο σε ισραηλινό βομβαρδισμό, κατά τον οποίο έχασαν τη ζωή τους μέλη της οικογένειας του, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του Μουσταφά ες Σαβάφ, γνωστός δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

