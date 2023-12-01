Σκοτώθηκε εικονολήπτης του Anadolu σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα

Το τουρκικό πρακτορείο Ειδήσεων Anadolu μετέδωσε ότι ένας εικονολήπτης του, που εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης (freelancer), έπεσε νεκρός στη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στη Λωρίδα της Γάζας.

Πρόκειται για τον Μουντασίρ ες Σαβάφ, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρία συγγενή του είχε χάσει σε ισραηλινό βομβαρδισμό τον αδελφό του και άλλους συγγενείς του στην περιοχή αλ Ντουρτζ της νότιας Γάζας.

Προ ημερών το ίδιο τουρκικό πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Μουντασίρ ες Σαβάφ είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο σε ισραηλινό βομβαρδισμό, κατά τον οποίο έχασαν τη ζωή τους μέλη της οικογένειας του, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του Μουσταφά ες Σαβάφ, γνωστός δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής στη Γάζα.

Anadolu freelance cameraman killed in Israeli airstrikes on Gaza



Serdar Karagoz, Anadolu's president & CEO, conveyed condolences for his slain colleague in a statement: — Anadolu English (@anadoluagency) December 1, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.