Σκηνικό «Αποκάλυψης» στη Γάζα, σύμφωνα με τον Ζοζέπ Μπορέλ

Η κατάσταση στη Γάζα είναι "αποκαλυπτική" για τον άμαχο πληθυσμό, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, για τον οποίο το επίπεδο καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακα είναι αναλογικά υψηλότερο από αυτό της Γερμανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

"Δυστυχώς, το επίπεδο καταστροφής των κτιρίων στη Γάζα είναι λίγο πολύ, ή και ακόμη μεγαλύτερο από τις καταστροφές τις οποίες υπέστησαν οι γερμανικές πόλεις κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου", δήλωσε ο Μπορέλ στο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο Ισπανός αξιωματούχος παρουσίασε στους δημοσιογράφους μια "καταστροφική" εικόνα της κατάστασης στη Γάζα, δηλώνοντας ότι το επίπεδο των ανθρώπινων δεινών αποτελεί μια "άνευ προηγουμένου πρόκληση".

Οι επικεφαλής της διπλωματίας των 27 συζήτησαν σήμερα για πρόσθετες κυρώσεις σε βάρος της Χαμάς, στη βάση μιας πρότασης που διατύπωσαν η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. "Δεν υπήρξε αντίρρηση", ανέφερε ο Μπορέλ προσθέτοντας ότι θα κάνει μια πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή στους 27.

Δήλωσε επίσης ότι συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών στη Δυτική Όχθη. Δεν υπήρξε ομοφωνία, διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι θα κάνει τουλάχιστον μια πρόταση στα κράτη μέλη.

Χώρες της ΕΕ τάχθηκαν από την πλευρά τους υπέρ μιας διαρκούς εκεχειρίας των μαχών στη Γάζα.

"Πρέπει να καλέσουμε αμέσως όλες τις πλευρές να διακηρύξουν μια διαρκή ανθρωπιστική εκεχειρία, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος των εχθροπραξιών", δηλώνουν οι αξιωματούχοι της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Μάλτας και του Βελγίου, σε επιστολή που απηύθυναν στον Σαρλ Μισέλ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -- θεσμού που εκπροσωπεί τα 27 κράτη μέλη.

Το διάβημα αυτό έχει στόχο να "βάλει τέλος στη σφαγή αθώων πολιτών", εξήγησε κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Μίχολ Μάρτιν.

Αυτές οι τέσσερις χώρες ζητούν η ΕΕ να υιοθετήσει μια ισχυρή στάση σε αυτό το θέμα κατά τη σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, προκαλώντας τον θάνατο 1.200 ανθρώπων, κυρίως αμάχων. Από τους 240 απαχθέντες, 137 παραμένουν υπό ομηρεία στη Λωρίδα της Γάζας.

Εν είδει αντιποίνων, το Ισραήλ ορκίστηκε να "εξοντώσει" τη Χαμάς, Οι καταστροφικοί βομβαρδισμοί του και μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση έχουν στοιχίσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους σε 18.205 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά μικρότερα των 18 ετών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.