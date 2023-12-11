Ο πρόεδρος της Ανκαραγκιουτσού γρονθοκόπησε διαιτητή του αγώνα με τη Ρίζεσπορ

Απίστευτο σκηνικό συνέβη στο τουρκικό πρωτάθλημα το βράδυ της Δευτέρας (11/12), καθώς αμέσως μετά το τέλος του αγώνα της Ανκαραγκιουτσού με τη Ρίζεσπορ (1-1) για την 15η αγωνιστική της Superlig o πρόεδρος των γηπεδούχων Φαρούκ Κοτσά εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον διαιτητή Χαλίλ Ομούτ Μελέρ!

Οι γηπεδούχοι, στους οποίους αγωνίζονται οι Τάσος Χατζηγιοβάνης και Στέλιος Κίτσιου είχαν πολλά παράπονα απ’ τον διαιτητή για την αποβολή του Αλί Σοβέ στο 50ό λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα, όμως η κατάσταση «ξέφυγε» εντελώς.

Με τον ισχυρό άνδρα της Ανκαραγκιουτσού να επιτίθεται στον ρέφερι και να τον «ξαπλώνει» στο γήπεδο με γροθιά, για να ακολουθήσει επίθεση κι από άλλα άτομα των γηπεδούχων που άρχισαν να κλωτσούν άγρια τον διαιτητή Μελέρ, ενώ ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.

Το μάτι του Μελέρ πρήστηκε κι οδηγήθηκε αμέσως στα αποδυτήρια προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες απ’ τον γιατρό του αγώνα, ενώ οπαδοί της «Άνκαρα» προσπάθησαν να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αποτράπηκαν από την ασφάλεια του γηπέδου.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης αγωνίστηκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τη Ρίζεσπορ, ενώ ο Κίτσιου έμεινε στον πάγκο, σε ένα άκρως επεισοδιακό παιχνίδι που θα έχει... συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

