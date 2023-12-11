Ζάμπια: Τουλάχιστον 11 νεκροί από κατολίσθηση σε παράνομο μεταλλωρυχείο

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην περιοχή ενός ορυχείου ανοικτού λάκκου στη βόρεια Ζάμπια, όπου περισσότεροι από 30 άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων πριν από δέκα ημέρες.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 11 νεκροί, εννέα εκ των οποίων κηδεύτηκαν σήμερα. «Θα συνεχίσουμε τις έρευνες» για τους αγνοούμενους, διαβεβαίωσε ο πρόεδρος Χακαΐντε Χισιλέμα που παρέστη στην ομαδική κηδεία.

Την προηγούμενη Τρίτη ένας 49χρονος ανασύρθηκε ζωντανός, πέντε ημέρες μετά τη φονική κατολίσθηση. Έκτοτε, όμως, τα σωστικά συνεργεία ανασύρουν μόνο πτώματα από το παράνομο μεταλλωρυχείο στην περιοχή Τσινγκόλα, η οποία βρίσκεται 400 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Λουσάκα.

Στην πλούσια σε κοιτάσματα χαλκού Ζάμπια, είναι συχνά τα δυστυχήματα σε ορυχεία ανοικτού λάκκου που δεν έχουν άδεια και δεν πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας.

Το 2018, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε ορυχείο στην περιοχή Κίτουε. Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στο Τσαμπίσι, 46 εργάτες έχασαν τη ζωή τους το 2004 εξαιτίας έκρηξης σε μεταλλωρυχείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

