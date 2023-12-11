Ο γιος του πρώην υπουργού Άμυνας της Υεμένης προκάλεσε τροχαίο στην Τουρκία

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο γιος του πρώην υπουργού Άμυνας της Υεμένης, τραυματίζοντας σοβαρά μία 71χρονη γυναίκα.

Το ατύχημα έλαβε ευρεία δημοσιότητα στην Τουρκία επειδή συνέβη στη σκιά του σάλου που έχει προκαλέσει μια άλλη υπόθεση τροχαίου -θανατηφόρου σε εκείνη την περίπτωση- στο οποίο ενεπλάκη ο γιος του προέδρου της Σομαλίας, στενού συμμάχου της Τουρκίας, ο οποίος διέφυγε από τη χώρα, λόγω της ολιγωρίας -ή της κάλυψης- των αστυνομικών αρχών, όπως καταγγέλλεται.

Το ατύχημα συνέβη την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, γύρω στις 14.00, σε μια από τις βασικές παρόδους του Πέρα, στο κέντρο της Κωνστνατινούπολης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Μουσάιντ Αχμέντ Μουσάιντ Χουσεΐν χτύπησε δύο ανθρώπους που προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο. Μια 71χρονη γυναίκα έπεσε στο έδαφος, χτύπησε το κεφάλι της στο πεζοδρόμιο και τώρα νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη, χωρίς να έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Ο 27χρονος Μουσάιντ Αχμέντ Μουσάιντ Χουσεΐν συνελήφθη και αφέθηκε αργότερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο πατέρας του και πρώην υπουργός Άμυνας της Υεμένης, Αχμέντ Μουσάιντ Χουσεΐν, βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, τη στιγμή του ατυχήματος.

Η είδηση δεν θα κυριαρχούσε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης εάν δεν είχε προηγηθεί ο θάνατος ενός διανομέα με μηχανάκι στην Κωνσταντινούπολη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο γιος του προέδρου της Σομαλίας.

Την υπόθεση ανέδειξε κυρίως ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επειδή ο Μοχάμεντ Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανέναν δικαστικό έλεγχο ή περιοριστικό όρο έπειτα από την πρώτη αστυνομική ανάκριση. «Ο ύποπτος έφυγε από την Τουρκία» ανενόχλητος, τόνισε με αγανάκτηση ο κ. Ιμάμογλου, το Σάββατο, με ανάρτησή του στην παλτφόρμα X, προσθέτοντας πως «η επικρατούσα νοοτροπία να κλείνουμε τα μάτια» όταν πρόκειται για ισχυρούς δεν επιτρέπει «την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών της ίδιας μας της χώρας».

Εις βάρος του Σέιχ Μοχάμουντ εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

