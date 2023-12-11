Μεγάλες κινητοποιήσεις για τη Γάζα σε Δυτική Όχθη, Ιερουσαλήμ και Λίβανο

Καταστήματα, σχολεία και διοικητικά κτίρια παρέμειναν κλειστά σήμερα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τον παλαιστινιακό τομέα της πόλης που έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πολύνεκρες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς περισσότεροι από 18.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον θύλακα και τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολλοί Παλαιστίνιοι κατέβηκαν σε απεργία σήμερα ή συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις της Δυτικής Όχθης. «Η σημερινή απεργία δεν γίνεται μόνο ως ένδειξη αλληλεγγύης στη Γάζα αλλά και ως διαμαρτυρία για τις Ηνωμένες Πολιτείες που άσκησαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», στο ψήφισμα για την κατάπαυση του πυρός, εξήγησε ο Ισάμ Άμπου Μπάκερ, μέλος της Φάταχ, του κόμματος του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς.

Στη Ραμάλα, την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής, οι διαδηλωτές ξεδίπλωσαν ένα πελώριο πανό με τα ονόματα των θυμάτων στη Γάζα. Πολλές οικογένειες συμμετείχαν στη συγκέντρωση. «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμμετέχουμε (στη διαδήλωση). Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο», είπε ένας από τους διαδηλωτές.

Απεργίες έγιναν επίσης στη Ναμπλούς και τη Χεβρώνα. Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπου ζουν 300.000 Παλαιστίνιοι, πολλά καταστήματα κατέβασαν ρολά σήμερα. «Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος», εξήγησε ο 65χρονος Νάσερ, ιδιοκτήτης ενός καφενείου ο οποίος είπε ότι δεν έχει κανένα νέο από τους φίλους του στη Γάζα.

Ένας νεαρός Παλαιστίνιος κουρέας άνοιξε το δικό του κατάστημα στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. «Δεν έχω επιλογή. Έχω ένα παιδί ενός έτους και δεν έχω εργαστεί από την έναρξη του πολέμου», εξήγησε.

Στον Λίβανο, τράπεζες, σχολεία και κυβερνητικά κτίρια έμειναν επίσης κλειστά, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Γαζαίους. Κλειστά έμειναν και πολλά καταστήματα στη συνοικία Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης, τα οποία ανήκουν σε Παλαιστίνιους. Σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες με τους δρόμους έρημους, τα ρολά κατεβασμένα και παλαιστινιακές σημαίες κρεμασμένες στην πρόσοψη των καταστημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

