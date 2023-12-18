«Σίγησε» η φωνή του Max Payne. Ο Τζέιμς ΜακΚάφρεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός που ήταν περισσότερο γνωστός υποδυόμενος τον δημοφιλή χαρακτήρα του βιντεοπαιχνιδιού πέθανε, σύμφωνα με πηγές του TMZ. Έφυγε σε ηλικία 65 ετών την Κυριακή μετά από μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Ο 65χρονος ηθοποιός φέρεται να διαγνώστηκε με πολλαπλούν μυέλωμα.



«Ο Τζέιμς ΜακΚάφρεϊ είχε μια επιτυχημένη καριέρα 35 ετών στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο», είπε ένας εκπρόσωπός του στο TMZ.



«Εκπαιδεύτηκε στο Actor's Studio, δεν έχασε ποτέ την αγάπη του για τη δημιουργία χαρακτήρων. Ωστόσο, η καλή του εμφάνιση τον ώθησε συχνά σε πρωταγωνιστικούς ρόλους» πρόσθεσε.



Ο ηθοποιός Κέβιν Ντίλον, αδελφός του Ματ Ντίλον, ανέβασε ένα μήνυμα στο Instagram του για να αποτίσει φόρο τιμής, γράφοντας: «Τζέιμς ΜακΚάφρεϊ ήμασταν τυχεροί που σε γνωρίσαμε. Ο καλύτερός μου φίλος θα λείψεις».

Ο ΜακΚάφρεϊ ήταν αναγνωρισμένος για τις ερμηνείες του σε τηλεόραση και κινηματογράφο, αλλά γνώρισε ιδιαίτερη δημοφιλία μέσα από τα βιντεοπαιχνίδια. Ο ΜακΚάφρεϊ είναι γνωστός για την εμβληματική του ερμηνεία του Max Payne, του ομώνυμου χαρακτήρα της αναγνωρισμένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών.



Η σκληρή και συναισθηματική ερμηνεία του, έφερε στη ζωή τον Max Payne, κερδίζοντας επαίνους για την αποτύπωση των νουάρ ευαισθησιών του χαρακτήρα.



Εκτός από τον Max Payne, ο ΜακΚάφρεϊ είχε δανείσει τη φωνή του σε πολλούς άλλους χαρακτήρες βιντεοπαιχνιδιών.



