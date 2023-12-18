Συναγερμός για τον Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία. Το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, Εθνικός Συναγερμός (RN), θα έρθει πρώτο στις ευρωεκλογές του προσεχούς Ιουνίου προβλέπουν δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στην Γαλλία. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop Fiducial, το RN συγκεντρώνει το 30% των προθέσεων ψήφου, ενώ ακολουθεί η λίστα της προεδρικής πλειοψηφίας του Εμανουέλ Μακρόν (Renaissance) που συγκεντρώνει το 18% των προθέσεων ψήφου.

Μια δεύτερη δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από την Ipsos και τη Sopra Steria, δείχνει ότι το RN θα μπορούσε να συγκεντρώσει το 28% των ψήφων, μπροστά από τη λίστα του Renaissance που συγκεντρώνει το 20% των προθέσεων ψήφου. Την τρίτη θέση εμφανίζεται να καταλαμβάνει, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το γαλλικό Σοσιαλιστικό κόμμα που κινείται περί το 10% και την τέταρτη θέση το κεντροδεξιό Ρεπουμπλικανικό κόμμα το οποίο κινείται περί το 8%.

Υπενθυμίζεται ότι στις ευρωεκλογές του 2019 το κόμμα της Μαρίν Λεπέν είχε έρθει στην πρώτη θέση με 23,3% των ψήφων, ενώ το κόμμα της προεδρικής πλειοψηφίας είχε λάβει 22,4%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

