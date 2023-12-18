Αλβανία: Συγκέντρωση οπαδών του Μπερίσα έξω από τη Βουλή

Ο πρώην Πρόεδρος της Αλβανίας και ντε φάκτο ηγέτης της αντιπολίτευσης Σάλι Μπερίσα κάλεσε σήμερα τους ανά την επικράτεια οπαδούς του σε πολιτική ανυπακοή απέναντι στην κυβέρνηση Ράμα με στόχο την ανατροπή της.

Μιλώντας σε συγκέντρωση υποστηρικτών του στα Τίρανα χαρακτήρισε την σημερινή κυβέρνηση καθεστώς, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό της ότι ελέγχει όλες τις εξουσίες στη χώρα προς όφελος του οργανωμένου εγκλήματος και μερίδας ολιγαρχών.

Απείλησε ταυτόχρονα τους εισαγγελείς της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος, ότι «έχει μαζί τους ανοιχτούς λογαριασμούς» μαζί τους..

Η συγκέντρωση ανυπακοής των οπαδών του Μπερίσια διεξήχθη μπροστά στο κτίριο της Βουλής την ώρα που στο εσωτερικό του η Επιτροπή «Βουλευτικών Εντολών και Δεοντολογίας», εξέταζε αίτημα της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Μπερίσα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη σύλληψή του, ή να τεθεί, λόγω ηλικίας, σε κατ' οίκον περιορισμό.

Ο Σαλί Μπερίσια είναι 78 ετών και βάσει της αλβανικής νομοθεσία δεν επιτρέπεται η φυλάκιση ατόμων άνω των 70 ετών εκτός ειδικών περιπτώσεων.

Ο Μπερίσα κατηγορείται από την Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος για εκτεταμένη διαφθορά και του έχει ήδη αποδοθεί η ιδιότητα του ατόμου προς ανάκριση και όχι κατηγορουμένου, με την υποχρέωση τακτικής παρουσίας στα αρμόδια όργανα όπως και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο Μπερίσα, ωστόσο, αγνόησε τις εισαγγελικές και δικαστικές αποφάσεις υποστηρίζοντας πως λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας απαιτείται σχετική απόφαση της Βουλής.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Μεγάλη Βρετανία έχουν κηρύξει τον Μπερίσα ανεπιθύμητο πρόσωπο στην επικράτεια τους επικαλούμενες καταγγελίες και στοιχεία περί εμπλοκής του σε υποθέσεις διαφθοράς ενόσω ήταν πρωθυπουργός.

Το γεγονός οδήγησε σε διάσπαση το Δημοκρατικό Κόμμα, το ισχυρότερο στην αντιπολίτευση, που ο ίδιος ίδρυσε. Ωστόσο ο Μπερίσα έχει με το μέρος του το μεγαλύτερο κομμάτι του κόμματος με τον επίσημο πρόεδρο Λουλζλιμ Μπάσα να ηγείται της μειοψηφίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

