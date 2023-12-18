Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι κέρδισε τις προεδρικές εκλογές της χώρας του, με το 89,6% των ψήφων, εξασφαλίζοντας, όπως αναμενόταν, μια νέα εξαετή θητεία, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Εκλογική Αρχή.

Ο επικεφαλής της Αρχής Χαζέμ Μπαντάουι τόνισε ότι η συμμετοχή στις εκλογές, που διεξήχθησαν στη διάρκεια τριών ημερών από τις 10 έως τις 12 Δεκεμβρίου, έφτασε σε ένα «άνευ προηγουμένου» ποσοστό 66,8% μεταξύ των 67 εκατομμυρίων Αιγύπτιων ψηφοφόρων.

Πάνω από 39 εκατομμύρια ψηφοφόροι ψήφισαν τον Σίσι, ο οποίος ηγείται της χώρας εδώ και μια δεκαετία.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος ήταν αντιμέτωπος με τρεις υποψηφίους: τον Χάζεμ Όμαρ, ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ήρθε δεύτερος με 4,5% των ψήφων, τον Φαρίντ Ζαχράν, ηγέτη ενός μικρού αριστερού κόμματος και τον Αμπντέλ-Σανάντ Γιαμάμα του Wafd, ενός αιωνόβιου κόμματος το οποίο είναι όμως σήμερα περιθωριακό.

Η νίκη του Σίσι του εξασφαλίζει μια τρίτη θητεία που ξεκινά τον Απρίλιο και υποτίθεται ότι θα είναι η τελευταία του, σύμφωνα με το Σύνταγμα.

Η εκλογή του δεν αποτελεί έκπληξη στη χώρα των 106 εκατομμυρίων που πλήττεται από πολλαπλές κρίσεις, από μια εσωτερική οικονομική κρίση μέχρι τον πόλεμο στη γειτονική Λωρίδα της Γάζας.

Ο πληθωρισμός φτάνει αυτή τη στιγμή στο 36,4%, ενώ το νόμισμα έχει χάσει τη μισή του αξία και οι τιμές ορισμένων βασικών τροφίμων αυξάνονται κάθε εβδομάδα.

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού ζουν κάτω ή λίγο πάνω από το όριο της φτώχειας.

Στις προεδρικές εκλογές του 2014 και του 2018 ο Σίσι κέρδισε με ποσοστά άνω του 96% των ψήφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

