Σήμα κινδύνου από ΠΟΥ: Ο υποσιτισμός είναι «ιδιαίτερα οξύς» στη βόρεια Γάζα

Οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών δήλωσαν σήμερα ότι ο παιδικός υποσιτισμός στη βόρεια Γάζα είναι «ιδιαίτερα οξύς» και περίπου τρεις φορές μεγαλύτερος σε σχέση με το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα όπου είναι διαθέσιμη περισσότερη βοήθεια.

Ο Ρίτσαρντ Πεέπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι ένα στα έξι παιδιά κάτω των δύο ετών πάσχει από οξύ υποσιτισμό στη βόρεια Γάζα. «Αυτό ήταν τον Ιανουάριο. Άρα η κατάσταση έχει λάβει πιθανόν μεγαλύτερες διαστάσεις», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην περίοδο κατά την οποία καταγράφηκαν τα στοιχεία αυτά.

Ο εκπρόσωπος της UNICEF Τζέιμς Έλντερ δήλωσε ότι τα επίπεδα υποσιτισμού για παιδιά κάτω των πέντε στη βόρεια Γάζα -- όπου η πρόσβαση σε βοήθεια έχει περιοριστεί ιδιαίτερα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου— είναι τρεις φορές υψηλότερα σε σχέση με αυτά στη Ράφα στο νότιο μέρος του θύλακα. Ο Έλντερ δήλωσε ότι αυτό δείχνει πως «όταν μπορεί να έρθει ακόμα και ελάχιστη βοήθεια, αυτό πράγματι κάνει τη διαφορά στο να σωθούν ζωές».

Τουλάχιστον 15 παιδιά έχουν πεθάνει τις τελευταίες ημέρες από υποσιτισμό και αφυδάτωση στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Γάζα, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Οι εκκλήσεις προς το Ισραήλ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση εντείνονται μετά τον θάνατο Παλαιστινίων που περίμεναν να παραλάβουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα τον περασμένο μήνα.

Εκτός από την πείνα, υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος από μολυσματικές ασθένειες, με 9 στα 10 παιδιά κάτω των πέντε ετών –περίπου 220.000-- να αρρωσταίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με τον Έλντερ.

«Αυτό εξελίσσεται στο σπιράλ που φοβόμαστε τόσο πολύ: μολυσματικές ασθένειες, έλλειψη τροφίμων, απεγνωσμένη έλλειψη πόσιμου νερού, συνεχείς βομβαρδισμοί και το απίστευτο γεγονός οτι συνεχίζεται να συζητείται μια επίθεση στη Ράφα, που είναι μια πόλη παιδιών», δήλωσε ο Έλντερ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, αναφερόμενος στον δεδηλωμένο στόχο του Ισραήλ να εξαλείψει τα τάγματα της Χαμάς που υποστηρίζει ότι κρύβονται εκεί.

«Στη Ράφα ζουν περίπου τα τρία τέταρτα ενός εκατομμύριου παιδιών», δήλωσε ο Έλντερ.

Το Ισραήλ επέτεινε τον περασμένο μήνα τους βομβαρδισμούς στη Ράφα, όπου εκτιμάται ότι βρίσκονται συνωστισμένοι περίπου 1,5 εκατ. άνθρωποι, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε βορειότερες περιοχές και διέφυγαν στον νότο για να γλιτώσουν από τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ.

Το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων έχει δηλώσει ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού – 576.000 άνθρωποι – απέχουν ένα βήμα από τον λιμό, σχεδόν πέντε μήνες μετά την έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

