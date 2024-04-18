Ο επίσκοπος στο Σίδνεϊ, που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι τη Δευτέρα μέσα στην εκκλησία του από νεαρό άνδρα, δήλωσε ότι αναρρώνει και ότι έχει συγχωρήσει τον δράστη σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα.

«Είμαι καλά, αναρρώνω πολύ γρήγορα (…) δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε», δήλωσε ο επίσκοπος Μαρ Μαρί Εμάνουελ σε βίντεο που ανήρτησε στο YouTube, τα πρώτα του σχόλια μετά την επίθεση της Δευτέρας.

Ο επίσκοπος δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στο κεφάλι και το στήθος τη Δευτέρα το βράδυ στη διάρκεια λειτουργίας στην ασσυριακή εκκλησία Christ The Good Shepherd σε δυτικό προάστιο του Σίδνεϊ. Ο δράστης, ένας 16χρονος έφηβος, τραυμάτισε και άλλους πιστούς που βρίσκονταν εκεί προτού συλληφθεί. Τώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ίδιο νοσοκομείο με τον επίσκοπο.

«Συγχωρώ αυτόν που έκανε αυτή την πράξη και του λέω ‘είσαι γιος μου’», πρόσθεσε ο Μαρ Μαρί Εμάνουελ. «Σε αγαπώ και θα προσεύχομαι πάντα για εσένα. Και αυτόν που σε έστειλε να το κάνεις αυτό, επίσης τον συγχωρώ», πρόσθεσε.

Στη συνοικία Γουέικλι, όπου βρίσκεται η εκκλησία, ζουν πολλά μέλη της χριστιανικής ασσυριακής κοινότητας τα οποία έφυγαν για να γλιτώσουν από τις διώξεις στο Ιράκ και τη Συρία.

Ο 53χρονος επίσκοπος Εμάνουελ, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των νέων στο TikTok, έχει γίνει στόχος πολλών επικρίσεων και μίσους μέσω του διαδικτύου, καθώς στα κηρύγματά του καταφέρεται εναντίον της ομοφυλοφιλίας, του εμβολιασμού κατά της covid, του ισλάμ, της εκλογής του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Μετά την επίθεση τη Δευτέρα εκατοντάδες πιστοί και μέλη της ασσυριακής κοινότητας έσπευσαν στην εκκλησία. Κάποιοι έριξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών, ζητώντας να τους παραδοθεί ο δράστης. Περίπου τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν στις ταραχές αυτές, ανάμεσά τους και αστυνομικοί.

Η επιθεωρήτρια της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Κάραν Ουέμπ δήλωσε σήμερα ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε σχέση με τις ταραχές εναντίον 19χρονου άνδρα που δεν είναι μέλος της εκκλησίας.

«Άνθρωποι πήγαν απλώς για να πάρουν μέρος στις ταραχές. Είναι αποκρουστικό», σχολίασε η Γουέμπ.

Στο μεταξύ στο μήνυμά του ο επίσκοπος ζήτησε από το ποίμνιό του να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να σεβαστεί τον νόμο.

Εξάλλου ο Τζαμάλ Ρίφι, γιατρός στο Σίνδεϊ που είναι σε επαφή με την οικογένεια του δράστη, ο οποίος είναι λιβανέζικης καταγωγής, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένοι» και «δεν πιστεύουν τη φρικτή πράξη του γιου τους». Η μητέρα του εφήβου είπε στον Ρίφι ότι ο γιος της αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Πηγή: skai.gr

