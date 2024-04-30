Λογαριασμός
Survivor: «Δεν βοηθά τον Θοδωρή το ότι σκέφτεται τη γυναίκα και το παιδάκι του», εκτιμά ο Γκιουλέκας

Survivor: Ο Γκιουλέκας για την υποψηφιότητα του Θοδωρή

«Δε βοηθά τον Θοδωρή το ότι σκέφτεται τη γυναίκα και το παιδάκι του» εκτιμά ο Γιώργος Γκιουλέκας σχολιάζοντας την υποψηφιότητα του συμπαίκτη του προς αποχώρηση, στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι.

«Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε» είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως και ο ίδιος ο Θοδωρής είχε «προσφερθεί» από την αρχή του αγώνα για την υποψηφιότητα του.

Υποστήριξε πως βρίσκει λογική την υποψηφιότητα του αν και τον πιστεύει ως παίκτη.

