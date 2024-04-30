Θεσσαλονίκη: Γερμανικές λύσεις για την Πολιτική Προστασία

Ημερίδα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη με θέμα τις σύγχρονες τεχνολογίες για την Πολιτική Προστασία και την κυβερνοασφάλεια.Η ανάγκη για θωράκιση με σύγχρονα συστήματα Πολιτικής Προστασίας αυξάνεται μπροστά στους ποικίλους φυσικούς και μη κινδύνους. Δέκα γερμανικές εταιρείες που εξειδικεύονται σε συστήματα για την Πολιτική Προστασία και την κυβερνοασφάλεια ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν σε πάνω από 70 επιχειρηματικές συναντήσεις με ελληνικές εταιρείες καθώς και με φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξερευνώντας δυνατότητες συνεργασιών. Η επιχειρηματική αποστολή διοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ανάγκη για ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας σε Ελλάδα και Γερμανία

«Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, από φυσικούς κινδύνους αλλά και από ανθρώπινους παράγοντες. Η υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων, ειδικά στην Αττική, αυξάνει την τρωτότητα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Έτσι αυξάνονται οι επιπτώσεις των φυσικών ή άλλων κινδύνων», τονίζει μιλώντας στην Deutsche Welle, o Δρ Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος και πρόεδρος της ΜΚΟ Safe Greece, που εστιάζει στη σύνδεση νέων τεχνολογιών και πολιτικής προστασίας. Για τον ίδιο έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα αξιόλογα βήματα, όπως η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», η θέσπιση υπουργείου για την Πολιτική Προστασία και ο υποχρεωτικός προσεισμικός έλεγχος δημοσίων κτιρίων, τα οποία όμως δεν αρκούν. «Η έλλειψη συντονισμού υπηρεσιών, οι καθυστερήσεις στον τομέα της πρόληψης -ειδικά στους δήμους- στο επιχειρησιακό κομμάτι. Χρειάζεται σύνδεση με την επιστήμη και την τεχνολογία και εκπόνηση σεναρίων κινδύνων ανάλογα με την περιοχή» επισημαίνει ο Έλληνας ειδικός.



Ο ίδιος πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αυτοθωρακιστούν, να ενημερωθούν για τις μακροχρόνιες συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αλλά και να επαναδιαπραγματευτούν την ασφάλισή τους. «Είμαι αισιόδοξος, γιατί θα πιεστούμε να βρούμε λύσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα σε επίπεδο ΕΕ αλλά δεν είναι πολύ ισχυρή, γιατί σε ορισμένα κράτη-μέλη η πολιτική προστασία αγγίζει σε βαθιά νερά κρατικής ασφάλειας», επισημαίνει ο κ. Παπαδόπουλος.



Η έλλειψη προσωπικού στους οργανισμούς πολιτικής προστασίας και η έλλειψη εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση πλήττουν την πολιτική προστασία και στη Γερμανία. «Θα πρέπει να υπάρξει εκμοντερνισμός του εξοπλισμού, χρήση μεγάλων μηχανημάτων για απομάκρυνση φθαρτών υλικών αλλά και διατήρηση των εργαλείων που ήδη υπάρχουν, όπως π.χ. οι γέφυρες έκτακτης ανάγκης που ήταν πολύ χρήσιμες στις πλημμύρες στη Γερμανία το 2021. Aκόμη χρειαζόμαστε επενδύσεις σε παράλληλες υποδομές που νομίζουμε ότι δεν χρειαζόμαστε. Π.χ. υποστηρικτικές τηλεφωνικές υποδομές και ενεργειακές υποδομές» επισημαίνει ο Κλέμενς Γκάουζ από την Ένωση Τεχνολογίας Ασφάλειας στη Γερμανία, που συνόδεψε την επιχειρηματική αποστολή. Ο ίδιος προβλέπει ότι θα αυξηθεί ο τζίρος τα επόμενα χρόνια στον τομέα της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας.

Drones και σύγχρονες επικοινωνίες

«Με τις υπηρεσίες μας μπορούμε να έχουμε απεικόνιση 75 φορές ακριβέστερη από ό,τι ένας δορυφόρος», αναφέρει ο Μίτγια Βίτερσχαϊμ από την εταιρεία drone Beagle Systems. Αποτελούν μια νέα μορφή παρατήρησης υποδομών, αγροτικών περιοχών και καταστάσεων κρίσεων. Τα drones της εταιρείας χρησιμοποιούνται για επίβλεψη δασικών πυρκαγιών, πλημμυρών και ασφάλεια δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Ουσιαστικά αντικαθιστούν τα ελικόπτερα για την παρατήρηση. «Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δύο ωρών μπορούν να διανύσουν 200 χιλιόμετρα απόστασης και να καταγράψουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα, με πολλές εικόνες με μεγάλη λεπτομέρεια. Στις πλημμύρες του Όλντενμπουργκ τον Ιανουάριο, καταγράψαμε εγκαίρως την άνοδο του ύψους της στάθμης των ποταμών, δώσαμε γρήγορα εικόνες από τα αναχώματα προς υποστήριξη της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής». Στις επαφές του στην Ελλάδα έμεινε πολύ ικανοποιημένος από το ενδιαφέρον και από τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να ενισχύσουν το πρωτόκολλο ασφαλείας τους.



Κρίσιμος για την αντιμετώπιση κρίσεων και φυσικών καταστροφών είναι ο τομέας της επικοινωνίας, όπου συχνά παρατηρούνται προβλήματα και καθυστερήσεις. «Εφοδιάζουμε τους πελάτες μας με έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας, ώστε να λύσουμε το πρόβλημα της εμβέλειας που έχει η κλασική ραδιοτηλεφωνία. Με εφαρμογές σε συσκευές που είναι συμβατές με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και προσφέρουν επικοινωνίες PTT τύπου walkie tokie, μπορεί κανείς να επικοινωνεί εύκολα σαν να είναι δίπλα, σε μεγάλες αποστάσεις, και σε δύσκολα καιρικά φαινόμενα όπως οι κεραυνοί», αναφέρει ο Γιάννης Κονταρίνης, συνεργάτης της γερμανικής εταιρείας TASSTA στην Ελλάδα.



Αποδέκτες των υπηρεσιών νοσοκομεία, εταιρείες ασφάλειας αλλά και επιχειρήσεις. «Υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτή την τεχνολογία, ειδικά σε κρίσιμα περιστατικά όπως πρόσφατα π.χ. στο δυστύχημα των Τεμπών, που τα ασθενοφόρα που έρχονταν από διαφορετικές κατευθύνσεις να μπορούν να επικοινωνούν στο ίδιο κανάλι επικοινωνίας παρόλο που η πρόβλεψη του δικτύου τους είναι σε διαφορετικά κανάλια». Ακόμη, σε πραγματικό χρόνο μπορεί κάποιος να δει πού είναι τα οχήματα, να χωριστούν σε ομάδες, κάτι που δεν γίνεται με την κλασική ραδιοτηλεφωνία. Όσο για την ασφάλεια των επικοινωνιών; «Ευαίσθητες πληροφορίες σε τελείως κλειστά κανάλια, όπου κλειδώνουν κωδικοί, είναι ασφαλείς, με δυνατότητα κρυπτογράφησης και κρυπτοφωνίας».

Μέτρα για την κυβερνοασφάλεια

Παράλληλα με τους κινδύνους για την πολιτική προστασία, μεγάλη απειλή για τις επιχειρήσεις είναι και οι κυβερνοεπιθέσεις στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον Δρ. Κλέμενς Γκάουζε από την Ένωση Τεχνολογίας Ασφάλειας η Γερμανία «είναι πολεμικός στόχος ειδικά στο επίπεδο κυβερνοασφάλειας. Δήμοι στη Γερμανία βρέθηκαν θύματα κυβερνοεπιθέσεων που τους κατέστησαν μη λειτουργικούς για τουλάχιστον ένα εξάμηνο». Μεγάλες επιχειρήσεις λαμβάνουν τα μέτρα τους, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι τόσο. «Οι περισσότεροι κίνδυνοι έρχονται μέσω email. Χρειάζονται περισσότερα στάδια επιβεβαίωσης για τον χρήστη, με περισσότερους κωδικούς. Λιγοστεύει η άνεση, αλλά αυξάνει η ασφάλεια», τονίζει ο Κάρστεν Φόσελ από την εταιρεία Vossel GmbH, που προσφέρει 24ωρη προστασία κυβερνοασφάλειας σε επιχειρήσεις. Με τα λεγόμενα phishing tests αλλά και τεστ ανίχνευσης κενών στα συστήματα των εταιρειών επικαιροποιούν τους κινδύνους. Οι hackers ολοένα και ενισχύονται, όπως με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με deepfake βίντεο και ψευδείς φωνές, με τις επιχειρήσεις να επαγρυπνούν και στην Ελλάδα, όπως επισημαίνει ο Φόσελ: «Υπάρχει αύξηση συνειδητότητας των κινδύνων και οι περισσότερες επιχειρήσεις δείχνουν ενδιαφέρον. Δεν ξέρουν ακόμα τι ακριβώς χρειάζονται για το τι θα επενδύσουν».

