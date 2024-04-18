Ένα έγγραφο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, που έχει στην κατοχή της η Washington Post, επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία διεξάγει υβριδικό πόλεμο εναντίον της Δύσης με σκοπό να ανατρέψει τις ισορροπίες στη γεωπολιτική σκηνή, αναφέρει η εφημερίδα σε δημοσίευμά της.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας καταρτίζει σχέδια για την αποδυνάμωση των δυτικών αντιπάλων του, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, αξιοποιώντας παράλληλα τον πόλεμο στην Ουκρανία προκειμένου να υπονομεύσει την αμερικανική κυριαρχία στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη μυστικό έγγραφο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών που βρίσκεται στην κατοχή της.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το ρωσικό ΥΠΕΞ ζητά μια «επιθετική εκστρατεία πληροφόρησης» και άλλα μέτρα που καλύπτουν «τη στρατιωτική-πολιτική, οικονομική, εμπορική και ψυχολογική σφαίρα» κατά ενός «συνασπισμού μη φιλικών χωρών» με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το έγγραφο με ημερομηνία 11 Απριλίου 2023, το οποίο επικαλείται η Washington Post και αναφέρει ότι περιήλθε στην κατοχή της από μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, φέρεται να αναφέρει ότι «είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για την εύρεση των ευάλωτων σημείων της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής χωρών μη φιλικών με στόχο την ανάπτυξη πρακτικών βημάτων για την αποδυνάμωση των αντιπάλων της Ρωσίας».

Το έγγραφο για πρώτη φορά παρέχει επίσημη επιβεβαίωση και κωδικοποίηση ενός υβριδικού πολέμου της Μόσχας ενάντια στη Δύση. Η Ρωσία επιδιώκει να ανατρέψει τη δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και να διαταράξει την εσωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών χωρών, μέσω εκστρατειών προπαγάνδας που υποστηρίζουν εξτρεμιστικές πολιτικές, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα. Επιδιώκει επίσης να αναδιαμορφώσει τη γεωπολιτική σκηνή, μέσω συμμαχιών με την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα σε μια προσπάθεια να αλλάξει την τρέχουσα ισορροπία δυνάμεων.

Παράλληλα, στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει ότι η έκβαση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία «θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα περιγράμματα της μελλοντικής παγκόσμιας τάξης», μια σαφή ένδειξη ότι το αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επιδίωξη της Μόσχας και άλλων αυταρχικών κρατών να επιβληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ανακοίνωσή του το ρωσικό ΥΠΕΞ δεν επιβεβαιώνει, αλλά ούτε και αρνείται την ύπαρξη του εγγράφου και σημειώνει ότι «όπως έχουμε δηλώσει πολλές φορές σε διαφορετικά επίπεδα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η διάθεση είναι να καταπολεμηθούν αποφασιστικά τα επιθετικά βήματα που έλαβε η συλλογική Δύση ως μέρος του υβριδικού πολέμου που ξεκίνησε κατά της Ρωσίας».

Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία κλιμακώνει τις εκστρατείες προπαγάνδας και επιρροής της τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς προσπαθεί να υπονομεύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία.



