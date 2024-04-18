Απίθανο θεωρείται ένα χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν πριν από το τέλος του Πάσχα, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο ABC news, αν και δεν αποκλείεται ο χρόνος της επίθεσης να αλλάξει.

Η εβραϊκή αργία ξεκινά τη Δευτέρα το απόγευμα και διαρκεί έως τις 30 Απριλίου.

Το δίκτυο επικαλείται επίσης ισραηλινές πηγές ότι το Ισραήλ ετοίμασε δύο φορές και στη συνέχεια απέσυρε σχέδια να χτυπήσει το Ιράν την περασμένη εβδομάδα, ως απάντηση στην επίθεση με πυραύλους και drone της Ισλαμικής Δημοκρατίας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

«Το Ισραήλ θα λάβει τις δικές του αποφάσεις και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την προστασία του, ακόμη και αν αυτό είναι αντίθετο με τις συμβουλές των συμμάχων του», ξεκαθάρισε πάντως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απορρίπτοντας τις προτροπές του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Ντέιβιντ Κάμερον αλλά και της Γερμανίδας ομολόγου του, Αναλένα Μπέρμποκ οι οποίοι συναντήθηκαν μαζί του χθες, Τετάρτη.



Οι σύμμαχοι του Ισραήλ καλούν την πολιτική ηγεσία της χώρας να επιδείξει αυτοσυγκράτηση κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου πως μία άμεση σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.



Οι διπλωματικές πιέσεις των συμμάχων συμπίπτουν με τις προειδοποιήσεις του προέδρου του Ιράν πως ακόμη και η «παραμικρή ενέργεια» κατά του ιρανικού εδάφους θα φέρει «μαζική και σκληρή απάντηση».

Πηγή: skai.gr

