Αυστραλία: Συνελήφθη 15χρονος για την επίθεση με μαχαίρι σε ναό του Σίδνεϊ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών ένας επίσκοπος με πολλούς ακολούθους διαδικτυακά, στην επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας σε μια εκκλησία σε ένα προάστιο του Σίδνεϊ σήμερα, Δευτέρα.

Ήταν η δεύτερη επίθεση με μαχαίρι σε μόλις 3 ημέρες, αφότου έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια επίθεση με μαχαίρι σε ένα εμπορικό κέντρο στην περιοχή Μπόντι και προκάλεσε συγκρούσεις μεταξύ οργισμένων κατοίκων και της αστυνομίας.

Ο επίσκοπος Μαρ Μαρί Εμάνουελ της ασσυριακής εκκλησίας Christ The Good Shepherd Church εκφωνούσε ένα κήρυγμα κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας σήμερα, όταν ένας άνδρας κατευθύνθηκε προς εκείνον και τον μαχαίρωσε, σύμφωνα με ένα βίντεο από το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής σύνδεσης στη σελίδα της εκκλησίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τρομοκρατημένοι πιστοί ούρλιαζαν την ώρα που ο άγνωστος άνδρας μαχαίρωνε τον ιερέα αρκετές φορές στο κεφάλι και το στήθος, όπως δείχνουν τα βίντεο. Οι αρχές δεν προκρίνουν προς το παρόν κανένα κίνητρο για την επίθεση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε έναν 15χρονο επί τόπου και αναγκάστηκε να τον κρατήσει στον ναό του Ουάκελι, ένα προάστιο σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων δυτικά του κέντρου του Σίδνεϊ, για τη δική του ασφάλεια, αφότου ένα οργισμένο πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από τον ναό και ζήτησε από τις αρχές να τον φέρουν έξω.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι το πλήθος πέταξε πέτρες εναντίον των αστυνομικών. Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί κλήθηκαν τελικά να αντιμετωπίσουν τις ταραχές και δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Το Reuters είδε την αστυνομία να κάνει χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον δύο ανδρών.

«Υπήρχε τόση πολλή οργή, διότι ο επίσκοπος είναι πολύ αγαπητός κι εγώ τον αγαπάω πολύ, κηρύττει για τον Θεό και αγαπάμε τον Θεό», δήλωσε ένας ντόπιος που ονομαζόταν Κάνι.

Ο φερόμενος ως δράστης μεταφέρθηκε σε μια άγνωστη τοποθεσία.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία πρώτων βοηθειών της Νέας Νότιας Ουαλίας γνωστοποίησε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση. Σε μια ανάρτηση στο Facebook, η εκκλησία ανέφερε πως ο επίσκοπος Εμάνουελ και ένας ιερέας, ο πατέρας Άιζακ Ρόγιελ είναι μεταξύ των τραυματιών. Σύμφωνα με την αστυνομία η ζωή τους δεν κινδυνεύει.

«Ζητάμε να προσευχηθείτε αυτήν τη στιγμή. Είναι η ευχή του επισκόπου και του πατέρα που προσεύχονται επίσης για τον δράστη», αναφέρθηκε στην ανάρτηση της εκκλησίας.

Ο Εμάνουελ χειροτονήθηκε ιερέας το 2009 και κατόπιν επίσκοπος το 2011, σύμφωνα με τον ιστότοπο του ναού. Αναδείχθηκε σε δημοφιλή προσωπικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τα βίντεο από τα κηρύγματά του να συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες θεάσεις σε πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok.

Ο Εμάνουελ ήταν γνωστός για τις σκληροπυρηνικές απόψεις του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς περιέγραφε τις καραντίνες που επιβλήθηκαν για την COVID ως «μαζική σφαγή».

Σε ένα κήρυγμα που αναρτήθηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο από θαυμαστές του ο ίδιος υποστήριζε πως τα Ηνωμένα Έθνη ιδρύθηκαν από τον Σατανά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

