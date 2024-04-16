Η επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, κατά την οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι , ήταν «τρομοκρατική ενέργεια» με κίνητρο τον θρησκευτικό εξτρεμισμό, ανακοίνωσε η αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη ενός 16χρονου.

Ο επίσκοπος της εκκλησίας και ο έφηβος δράστης ήταν ανάμεσα στους τραυματίες, χωρίς πάντως «να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους».

Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια κηρύγματος σε ασσυριακή εκκλησία της πόλης, μεταδόθηκε live και έκανε τον γύρο του κόσμου.

Ο Επίσκοπος Εμμανουήλ έχει ένα μεγάλο ποίμνιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πάνω από 17.000 ακόλουθους στο Facebook. Η εκκλησία του έχει σχεδόν 200.000 συνδρομητές στο YouTube.

