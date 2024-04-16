Η επίθεση με μαχαίρι σε εκκλησία στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, κατά την οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι , ήταν «τρομοκρατική ενέργεια» με κίνητρο τον θρησκευτικό εξτρεμισμό, ανακοίνωσε η αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη ενός 16χρονου.
Ο επίσκοπος της εκκλησίας και ο έφηβος δράστης ήταν ανάμεσα στους τραυματίες, χωρίς πάντως «να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους».
Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια κηρύγματος σε ασσυριακή εκκλησία της πόλης, μεταδόθηκε live και έκανε τον γύρο του κόσμου.
Ο Επίσκοπος Εμμανουήλ έχει ένα μεγάλο ποίμνιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πάνω από 17.000 ακόλουθους στο Facebook. Η εκκλησία του έχει σχεδόν 200.000 συνδρομητές στο YouTube.
- Πόλεμος στην Ουκρανία: «Πλησιάζουμε επικίνδυνα σε πυρηνικό δυστύχημα» - Ανησυχία για τις επιθέσεις στον σταθμό στη Ζαπορίζια
- Λευκός Οίκος: H Τεχεράνη δεν προειδοποίησε την Ουάσινγκτον για την επίθεση ή τους στόχους της
- Ο Νετανιάχου καλεί τη διεθνή κοινότητα να παραμείνει ενωμένη απέναντι στην επιθετικότητα του Ιράν
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.