Σε λειτουργία το e- Καταναλωτής: Συγκρίνετε τις τιμές και μέσω app

Η πλήρως αναβαθμισμένη πλατφόρμα e-Καταναλωτής είναι πλέον διαθέσιμη.

Μέσω το e- Καταναλωτής, οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα και να βρουν σε ποια αλυσίδα supermarket είναι πιο οικονομικές.

Οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά στις 10:00.

Το e-Καταναλωτής λειτουργεί και σε App για Android και iOS.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο ώστε να μπορούν όλοι να συγκρίνουν τιμές, να δημιουργήσουν το δικό τους καλάθι με τα προϊόντα που επιθυμούν και να κάνουν τις αγορές τους, με το χαμηλότερο κόστος, από την αλυσίδα σούπερ μάρκετ που τα προσφέρει.

Η πλατφόρμα παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα διαφανούς σύγκρισης τιμών σε -επί του παρόντος- 3.000 βασικά και ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά, μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ακολούθως δίνεται η δυνατότητα ανεύρεσης του φθηνότερου καλαθιού, με κριτήριο τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Μέσω του χάρτη που υπάρχει στην πλατφόρμα, όπως επισημαίνεται, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει όλα τα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται πλησίον του τόπου διαμονής του, πριν ξεκινήσει τις αγορές. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από χρήματα, εξοικονομεί και χρόνο.

Η πηγή άντλησης των τιμών των προϊόντων είναι το κεντρικό eshop κάθε αλυσίδας και ενδεχομένως να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις σε σχέση με το φυσικό κατάστημα.

