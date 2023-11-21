Βολές κατά της ισραηλινής πολιτικής στο παλαιστινιακό εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατά την ομιλία του στη σύνοδο κορυφής των BRICS, κάνοντας μάλιστα για «συλλογική τιμωρία» των Παλαιστινίων.



«Η βασική αιτία της ισραηλινο-παλαιστινιακής κρίσης είναι η μακροχρόνια περιφρόνηση του δικαιώματος ύπαρξης των Παλαιστινίων, του δικαιώματος επιστροφής (στα εδάφη τους) και του δικαιώματός τους στο να έχουν κράτος», δήλωσε χαρακτηριστικά Σι.



Κατά την ομιλία του στη σύνοδο κορυφής των BRICS, ο κινέζος πρόεδρος ζήτησε να αποτραπεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Γάζα προειδοποιώντας πως θα επηρεάσει τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής.



Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι υποστήριξε τη «σύγκληση διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης» για την Παλαιστίνη το συντομότερο.



Ο Σι Τζινπίνγκ έκανε την Τρίτη τρεις προτάσεις για το παλαιστινιο-ισραηλινό ζήτημα, ζητώντας κατάπαυση του πυρός για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας.



«Όλα τα μέρη στη σύγκρουση θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες, να σταματήσουν κάθε βία και επιθέσεις που στοχεύουν αμάχους και να απελευθερώσουν αμάχους κρατούμενους για να αποφύγουν περισσότερες απώλειες ζωών και ταλαιπωρίας», είπε ο Σι στην έκτακτη εικονική σύνοδο κορυφής.



Είπε επίσης ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας, να επεκταθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους στη Γάζα και να σταματήσει ο εκτοπισμός τους και η διακοπή υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και εφοδιασμού με πετρέλαιο που στοχεύει τους ανθρώπους στη Γάζα ως «συλλογική τιμωρία».



Ο Σι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να αποτρέψει την κλιμάκωση των συγκρούσεων που έχει αντίκτυπο στη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

«Από το ξέσπασμα της τελευταίας ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, η Κίνα προωθεί ενεργά τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την κατάπαυση του πυρός», σημείωσε ο Σι, δεσμευόμενος πως το Πεκίνο «παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια για να ανακουφίσει από τα δεινά της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» και θα συνεχίσει να το κάνει.



Xinhua - Anadolu

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.