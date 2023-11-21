Η Σαουδική Αραβία ζητεί την έναρξη μιας σοβαρής και συνολικής ειρηνευτικής διαδικασίας για την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους κατά μήκος των συνόρων του 1967, δήλωσε σήμερα ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην έκτακτη διαδικτυακή σύνοδο της ομάδας των BRICS.

«Η θέση του βασιλείου είναι σταθερή και σθεναρή· δεν υπάρχει τρόπος να επιτευχθεί ασφάλεια και σταθερότητα στην Παλαιστίνη παρά μόνο μέσω της εφαρμογής διεθνών αποφάσεων που σχετίζονται με τη λύση των δύο κρατών», δήλωσε ο μπιν Σαλμάν, ντε φάκτο ηγέτης του σουνιτικού βασιλείου.

Νωρίτερα φέτος, η Σαουδική Αραβία προσκλήθηκε να ενταχθεί στο μπλοκ των BRICS.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

