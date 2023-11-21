Προειδοποίηση για επανεμφάνιση ιλαράς στη Βρετανία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός,

Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες ο Βασιλικός Σύλλογος Παιδιατρικής και Παιδικής Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε εθνική σύσταση για επίδειξη προσοχής από τους γιατρούς σε συμπτώματα ιλαράς.

Όπως αναφέρεται, καταγράφεται μία «συντριπτική νέα έξαρση σχεδόν αφανισμένων ασθενειών που απειλούν την ανθρώπινη ζωή».

Ο Σύλλογος καλεί επίσης τη βρετανική κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει την ήδη καθυστερημένη εθνική στρατηγική εμβολιασμού κατά της ιλαράς.

Το επίπεδο εμβολιασμού κατά της νόσου στα παιδιά κάτω των πέντε ετών ήταν φέτος στο χαμηλότερο επίπεδο από την περίοδο 2010-11.

Τονίζεται επίσης ότι πολλοί παιδίατροι δεν θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν άμεσα τα συμπτώματα της ιλαράς, πολύ απλά διότι δεν θα έχουν συναντήσει περιστατικά στο παρελθόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.